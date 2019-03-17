Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Пара отдыхает в солнечной Италии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

Звездная пара, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые показали, как катаются на катке, отправились на семейный отдых в Италию. Супруги успели опубликовать красочные снимки с отдыха. Сначала шоумен опубликовал снимок завтрака с супругой из аэропорта Мюнхена, однако, конечной целью их путешествия стал живописный итальянский регион.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Уже в Италии Катя позировала в черном коротком платье и белых кроссовках. Свой образ она дополнила огромными солнечными очками в оригинальной оправе. На одном из фото телеведущая обнимает мужа за шею, улыбаясь на камеру.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

"Прекрасная Апулия. Пожалуй, всю жизнь можно ездить в Италию и открывать новые места", – подписала ведущая снимки.

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Поклонники ведущих просто "засыпали" пару комплиментами. "Счастливые!", "Классные фотки! А Вашей семейной паре благополучия, удачи, счастливой долговечной жизни и любви!", "Вы замечательная пара", – написали комментаторы.

Напомним, недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения младшего сына. Ивану исполнилось 2 года. А зимой супруги отправились в отпуск на Маврикий.

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