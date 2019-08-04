Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились

Актрисы связали себя узами брака в Лас-Вегасе

Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились Фото: Getty Images

26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон, которые только этим летом признались в своем романе, тайно поженились в Лас-Вегасе. На свадьбе актрис присутствовали Шарлиз Терон и Софи Тернер, сообщают западные таблоиды.

О том, кто из селебрити женился на своих бывших, смотрите в ролике:

Так, согласно информации The Sun, Делевинь и Бенсон выбрали для церемонии венчания непримечательную часовню в Лас-Вегасе. Обе были одеты в черные платья, а свадьбу покинули на розовом авто.

"Они были уверены в том, что они делают, и они были уверены в том, что они значат друг для друга", – говорит Майкл Келли, который венчал актрис.

На тайной свадьбе Кары и Эшли были актрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер, а также браться Джонас, добавляет издание.

14 Июн 2019 в 6:01 PDT INSTAGRAM (@caradelevingne)

К слову, Кара Делевинь и Эшли Бенсон вместе около года. Они скрывали свои отношения, но на мероприятии Trevor LIVE Gala Кара публично рассказала о романе со звездой "Милых обманщиц".

Накануне мы рассказывали о том, что Хайди Клум и Том Каулитц поженились во второй раз.

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