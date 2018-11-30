Лысая Кара Делевинь на жутком видео спародировала Голлума из "Властелина колец"

Модель опубликовала пародию на персонажа "Властелина колец" в соцсети

Кара Делевинь и Голлум. Фото: instagram.com/caradelevingne

Известная британская модель и актриса Кара Делевинь славится не только своим талантом, но и довольно эпатажным поведением. Кара любит выбирать нестандартные наряды, также девушка известна своим яркими романами как с парнями, так и с девушками.

На странице звезды в Instagram появился довольно жуткий ролик, в котором лысая Кара пародирует яркого персонажа Голлума из знаменитого фильма "Властелин колец".

"Моя прелесть", – повторила фразу Голлума Кара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 29 Ноя 2018 в 11:38 PST

Ролик в Instagram Делевинь собрал 1,3 млн просмотров сотни коменнтариев подписчиков: "Вот как я выгляжу, когда я пьяный и одинокий", "Кара, ты – чудачка, "Если б я был бледный и лысый, я бы тоже такое повторил", "Не могу на это смотреть".

Напомним, Кара Делевинь подчеркнула свою бисексуальность фраком на свадьбе у принцессы Евгении.

Ранее Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон подогрели слухи о своем романе.