Лысая Кара Делевинь на жутком видео спародировала Голлума из "Властелина колец"
Модель опубликовала пародию на персонажа "Властелина колец" в соцсети
Известная британская модель и актриса Кара Делевинь славится не только своим талантом, но и довольно эпатажным поведением. Кара любит выбирать нестандартные наряды, также девушка известна своим яркими романами как с парнями, так и с девушками.
На странице звезды в Instagram появился довольно жуткий ролик, в котором лысая Кара пародирует яркого персонажа Голлума из знаменитого фильма "Властелин колец".
"Моя прелесть", – повторила фразу Голлума Кара.
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Ролик в Instagram Делевинь собрал 1,3 млн просмотров сотни коменнтариев подписчиков: "Вот как я выгляжу, когда я пьяный и одинокий", "Кара, ты – чудачка, "Если б я был бледный и лысый, я бы тоже такое повторил", "Не могу на это смотреть".
Напомним, Кара Делевинь подчеркнула свою бисексуальность фраком на свадьбе у принцессы Евгении.
Ранее Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон подогрели слухи о своем романе.