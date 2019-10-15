Кара Делевинь поделилась деталями совместной жизни с возлюбленной

Модель призналась, что чувствует себя самой счастливой девушкой в мире

Кара Делевинь Фото: Getty Images

26-летняя модель Кара Делевинь, которая, по информации СМИ, недавно тайно вступила в брак в Лас-Вегасе с 29-летней Эшли Бенсон, рассказала об отношениях со своей возлюбленной.

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Кара Делевинь долгое время держала в секрете отношения с женщиной, но не отрицала своей бисексуальности. Недавно она лишь впервые заговорила о романе с Эшли Бенсон, а сейчас раскрыла подробности их личной жизни. Более того, модель сделала громкое признание, что на данный момент она ощущает себя самой счастливой девушкой в мире.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон Фото: Getty Images

"Так приятно, что рядом со мной есть человек, который любит меня и поддерживает во всем. Я самая счастливая девушка в мире. У каждого из нас есть семья, в которой он родился, но постепенно мы находим еще одну семью, где нас понимают. Единственный способ найти ее — быть честным. И не имеет значения тот факт, что ваш взгляд на себя может поменяться со временем", — рассказала Кара журналистам в кулуарах премии Girl Hero Awards, на которую пришла вместе с 29-летней Эшли Бенсон.



Отметим, что пара долго не комментировала роман. Кара Делевинь подтвердила отношения с возлюбленной страстным поцелуем в июне 2019. Однако впервые информация об отношениях Кары и Эшли появилась еще в августе 2018-го, когда они встречались два месяца.

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