Кара Делевинь помолвилась с девушкой – СМИ

Влюбленную пару запечатлели во время романтического отдыха

Кара Делевинь и Эшли Бенсон Фото: Getty Images

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон были замечены с кольцами на безымянных пальцах во время романтического отпуска в Европе. Поклонники считают, что пара решила перевести отношения на новый уровень.

В июне девушки отметили первую годовщину и отправились в Сен-Тропе, где 26-летнюю Кару и 29-летнюю Эшли запечатлели папарацци с кольцами. Эти снимки, на которых звезды выглядят счастливыми и не скрывают чувств друг к другу, и стали поводом думать о вероятной помолвке.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон/Twitter.com

Эшли Бенсон/Twitter.com

Пользователи сети тут же стали распространять романтические кадры и поздравлять Кару и Эшли с помолвкой.

Однако ни Кара, ни Эшли появившуюся информацию о помолвке не комментируют. Обе девушки считают, что личное должно оставаться личным.

"Я думаю, что конфиденциальность - лучшее, что можно сделать для любых отношений. Я не афиширую личную жизнь и считаю, что так будет лучше. Я понимаю, что звездам не избежать публичности, но стараюсь держать личное при себе, насколько это возможно", – говорит Бенсон.

Отметим, что пара долго не комментировала роман. Кара Делевинь подтвердила отношения с возлюбленной страстным поцелуем в июне 2019. Однако впервые информация об отношениях Кары и Эшли появилась еще в августе 2018-го, когда они встречались два месяца.

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