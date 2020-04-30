Карантин с пользой: Наталья Могилевская обучается новой профессии

Также певица завершает записывать новый альбом

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – украинская певица Наталья Могилевская.

И хотя артистка искренне призналась, что на самоизоляции ей, как никогда, не хватает живых концертов и общения со своими сторонниками, именно на карантине Могилевская наконец нашла время на обучение! Так, в свои 44 года женщина начала изучать блогерство. Именно такую ​​дисциплину она ввела в своей школе для молодых талантов, которая перешла на онлайн-обучение.

Певица Наталья Могилевская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне самой стало настолько интересно, что я учусь и меняюсь вместе со школой. У нас появились ученики из Австрии. Раньше были только из Украины, а сейчас мы не ограничены даже границами нашей страны", – делится Могилевская.

Кроме того, исполнительница завершает записывать новый альбом, который уже скоро все поклонники смогут услышать. И только для "Зіркового шляху" Могилевская сразу демонстрирует один из треков.

Певица заверила: карантин проводит в полной самоизоляции, к этому призывает и всех телезрителей: "Нужно потерпеть, быть смиренными. А это время прекрасно можно использовать, чтоб разобраться в себе. Чтобы познать людей, которые рядом с тобой. Познакомиться ближе со своим мужем. Со своими родителями, ведь что мы знаем о них? Озадачены собой и суетой. А также это хорошее время, чтоб планировать, мечтать и приобретать новые знания. Я вас целую", – говорит Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что готова стать мамой. Но пока называть имя своего возлюбленного знаменитость отказывается. По ее словам, она счастлива на данный момент, а счастье любит тишину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться