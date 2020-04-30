Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Карантин с пользой: Наталья Могилевская обучается новой профессии

Также певица завершает записывать новый альбом

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:04

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – украинская певица Наталья Могилевская.

И хотя артистка искренне призналась, что на самоизоляции ей, как никогда, не хватает живых концертов и общения со своими сторонниками, именно на карантине Могилевская наконец нашла время на обучение! Так, в свои 44 года женщина начала изучать блогерство. Именно такую ​​дисциплину она ввела в своей школе для молодых талантов, которая перешла на онлайн-обучение.

Певица Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне самой стало настолько интересно, что я учусь и меняюсь вместе со школой. У нас появились ученики из Австрии. Раньше были только из Украины, а сейчас мы не ограничены даже границами нашей страны", – делится Могилевская.

Кроме того, исполнительница завершает записывать новый альбом, который уже скоро все поклонники смогут услышать. И только для "Зіркового шляху" Могилевская сразу демонстрирует один из треков.

Певица заверила: карантин проводит в полной самоизоляции, к этому призывает и всех телезрителей: "Нужно потерпеть, быть смиренными. А это время прекрасно можно использовать, чтоб разобраться в себе. Чтобы познать людей, которые рядом с тобой. Познакомиться ближе со своим мужем. Со своими родителями, ведь что мы знаем о них? Озадачены собой и суетой. А также это хорошее время, чтоб планировать, мечтать и приобретать новые знания. Я вас целую", – говорит Наталья.

Читайте также:
44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что готова стать мамой. Но пока называть имя своего возлюбленного знаменитость отказывается. По ее словам, она счастлива на данный момент, а счастье любит тишину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик на карантине отрастил бороду: видео Выливает на себя ледяную воду: Руслана во время карантина удивляет соседей "Добрый, нежный, любящий": Наталья Могилевская рассказала о мужчине
шоу-бизнес певица Наталья Могилевская Карантин со звездой
Реклама

Новости партнеров

Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной
Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет

Популярные статьи

Сегодня, 08:02Афиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-5 хитов эпатажного артиста

Вчера, 16:06Fun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Вчера, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Вчера, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

28 апреляFun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

28 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

28 апреляFood

Как приготовить сочный шашлык из свинины

28 апреляFood

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

28 апреляШоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

28 апреляFun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

28 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

28 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

28 апреляFun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Новости партнеров

Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной
Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс
Зіркові жінки, яких позбавили батьківських прав: Седокова, Спірс
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Каменських в одній білизні труснула
Каменських в одній білизні труснула "старовиною" на камеру. Відео
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе