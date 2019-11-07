Кардинальное перевоплощение: DZIDZIO предстал в неожиданном образе
Артист позировал в праздничном амплуа
Популярный украинский музыкант и продюсер DZIDZIO, который недавно попал в неприятную ситуацию на борту самолета, удивил поклонников новым образом. Судя по всему, Михаил Хома уже готовится к Новому году.
Одного из участников нападения на DZIDZIO скоро будут судить. Детали в сюжете:
Так, сначала DZIDZIO поделился фото, на котором позирует в элегантном образе с аккуратно уложенными волосами, в очках и с бабочкой: "Что-то мне такое сделали и говорят: "Очень хорошо, вам идет", – написал артист.
Затем артист еще более удивил своих подписчиков. Михаил Хома на своей странице в Instagram показал кадр, на котором позирует в образе Санты.
"Днем я Дзидзьо, а ночью Санта! Только никому не говорите! Это секрет", – подписал фото Михаил.
Отметим, подписчики позитивно оценили оба образа DZIDZIO: "Очень необычно, но как эксперимент – интересно!", "Такой классный Санта!". "А на Рождественской истории Святой Николай;)", – написала в комментариях Тина Кароль.
Напомним также, что в новом фильме Оля Полякова поменяется телами с DZIDZIO.
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