Карл Лагерфельд: названа причина смерти модельера

Знаменитый кутюрье боролся с тяжелой болезнью

Карл Лагерфельд Фото: Getty

Знаменитый модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85-ти лет в Париже. Эта новость потрясла весь мир. Лагерфельд оставил значимый след в современной моде. Кутюрье работал со многими модными домами и запомнился дерзкими и революционными решениями в создании одежды.

Ранее сообщалось, что в последнее время Лагерфельду нездоровилось. Позже, как пишет Daily Mail, стала известна истинная причина смерти легенды моды – это рак поджелудочной железы.

Карл Лагерфельд Фото: AFP

"Он не говорил о своей болезни, но боролся с ней очень смело. Карл очень гордился своей физической формой и здоровым образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал огромным шоком для него", – поделился источник, близкий к окружению Карла.

Ранее мы делали подборку лучших цитат Карла Лагерфельда о моде, любви и жизни.

Кроме этого, стало известно, кто занял пост креативного директора дома Chanel после смерти Карла Лагерфельда. На должность назначили одну из муз модельера.

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