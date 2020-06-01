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Кароль, Джамала и Остапчук: звезды шоу-биза поздравляют с Днем защиты детей

Сегодня, 14:36

1 июня в мире празднуют День защиты детей

В первый день лета, 1 июня, в Украине и мире отмечают Международный день защиты детей. Украинские селебритис, среди которых много родителей, поздравляют детей с праздником, публикуя в социальных сетях фото со своими малышами. Сегодня.Lifestyle собрали самые трогательные поздравления от артистов.

Напомним, что ранее мы публиковали материал о звездах украинского шоу-биза, которые готовятся к пополнению в семье уже совсем скоро.

Тина Кароль

Тина Кароль с сыном | Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль поделилась в фолловерами совместным селфи со своим сыном Вениамином. Мальчик учится в Великобритании, но на время карантина вернулся в Киев.

Вместе со звездной мамой Вениамин проводит время дома и на природе. Недавно они с Тиной взобрались на Говерлу.

Джамала

Джамала, которая в ожидании рождения второго ребенка, опубликовала фото со своими самыми маленькими поклонниками.

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"Хочу, чтобы это был просто "День детей", чтобы их никогда не нужно было ни от кого и ни от чего защищать! Чтобы они всегда улыбались и были здоровы! А на фото я и все мои дети! Лучшие слушатели, мечтатели, вдохновители ", – написала в посте исполнительница.

Лилия Ребрик

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Телеведущая Лилия Ребрик воспитывает двоих дочек. По случаю праздника они позировали в family луке – ярких синих комбинезонах с цветочным принтом и розовых футболках.

Ребрик призналась, что учится быть мамой ежедневно и поделилась своими принципами воспитания детей.

Владимир Остапчук

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук после развода со своей женой Еленой Войченко продолжает воспитывать детей и проводить досуг с дочкой Эмилией и сыном Эваном. В День защиты детей он показал фото и видео с семейного альбома.

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"Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать. Ваш папа", – написал Владимир Остапчук.

Леся Никитюк

Ведущая Леся Никитюк опубликовала забавные фото с детьми и призналась, что порой ей самой приходится защищаться от малышей.

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Слава Каминская

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская воспитывает дочку и сына. Звездная мама опубликовала в социальной сети пост с несколькими фото, на которых запечатлены Леонард и Лаура.

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Напомним, что недавно Слава Каминская впервые заговорила о своем новом мужчине и призналась, что познакомила его со своими детьми.

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