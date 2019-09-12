Кате Осадчей – 36: история успеха юной модели до известной телеведущей

Узнайте, как юной девочке удалось стать звездой украинского шоу-бизнеса

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня,12 сентября, известной украинской ведущей Катерине Осадчей исполняется 36 лет. Ко дню ее рождения Сегодня.Lifestyle решили поделиться интересными моментами из жизни модели, журналистки и весьма успешной украинской ведущей.

Также недавно свой день рождения отпраздновала Ольга Сумская. Все подробности в видео:

Детство и первые шаги в модельном бизнесе

В 1983 году в семье генерального директора ПО "Киевприбор" Александра Осадчего родилась будущая звезда Екатерина. Мама посвятила всю свою жизнь воспитанию детей, у Кати еще есть младший брат. С раннего детства девочка ни в чем не нуждалась и активно развивалась в творческом плане – посещала уроки музыки и занималась в танцевальном ансамбле "Соколята".

Катя Осадчая в школе Фото: Instagram.com

Катя также отличалась от своих сверстниц необычной внешностью и достаточно высоким на ее года ростом, поэтому родители приложили немало усилий, чтобы дочь попробовала себя в модельной сфере. Первым важным этапом жизни для Кати стало поступление в Киевскую модельную школу "Багира", уже в тринадцать лет успешно окончила учебу и вступила в мир модельного бизнеса.

Модельное прошлое Кати Осадчей Фото: Instagram.com Модельное прошлое Кати Осадчей Фото: Instagram.com Модельное прошлое Кати Осадчей Фото: Instagram.com Модельное прошлое Кати Осадчей Фото: Instagram.com Модельное прошлое Кати Осадчей Фото: Instagram.com 1/5

А по окончанию девятого класса 14-летняя Осадчая подписала свой первый контракт и на три месяца уехала в Токио на съемки. Позже ей посчастливилось поработать с самыми популярными модельными агентствами Парижа, Берлина и Лондона.

Увлечение тележурналистикой

Но к 18-ти годам у Кати пропала страсть к модельной карьере и она решила заняться более, как ей казалось, значимым делом – тележурналистикой. Сложно сейчас представить, но у Осадчей на то время были проблемы с украинским языком и ей пришлось нанимать репетиторов, параллельно заканчивая заочно факультет истории в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Стоит отметить, что несмотря на влиятельного отца, Катя трудилась, не покладая рук. Изучала все нюансы журналистики, работала над дикцией и проходила множество кастингов. Тропу в журналистскую деятельность Кате проложила первая работа на "Первом национальном" в роли внештатного корреспондента.

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Следующим успешным проектом для Осадчей стала программа "Светские хроники", где впервые проявились провокаторские способности девушки. Она без доли стеснения и смятения задавала "неудобные" вопросы достаточно известными в Украине личностям – политикам и артистам. Ко всему, эпатажности ведущей прибавили ее внешний вид и небанальный стиль одежды, который и сейчас прослеживается у 36-летней телеведущей.

Визитная карточка Кати Осадчей – необычные шляпки Фото: instagram.com/kosadcha

Совокупность всех этих факторов принесли Осадчей немалую популярность и уже в 2007-м году ее пригласили на популярную телепередачу "Светская жизнь".

Екатерина Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Рейтинг этой телепередачи вырос так быстро, что популярное издание под названием "Фокус" зачислило девушку в список сотни самых влиятельных украинских женщин. Катя тогда очутилась на 96-м месте.

Катя Осадчая – карьера сейчас

С тех пор Катя продолжает вести "Светскую жизнь", удивляя интервью не только с украинскими, но и мировыми звездами. Дизайнеры едва не становятся в очередь, чтобы Осадчая надела в эфире именно их наряд. Ко всему, добавились в ее карьере и другие успешные проекты такие, как: "Голос країни", "Голос країни.Діти" и другие популярные телепередачи.

Катя Осадчая на Каннском кинофестивале 2019 Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что 24 августа день рождения отметил звездный супруг Кати Осадчей – ведущий Юрий Горбунов. Его не менее звездная супруга показала, как они отметили праздник.

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