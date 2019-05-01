Катерина Осадчая показала фото с отдыха в Швейцарии
Ведущая поделилась яркими снимками из поездки
Знаменитая украинская телеведущая Катерина Осадчая отправилась в очередное путешествие. Сейчас знаменитость проводит время в Швейцарии, откуда уже успела опубликовать пару ярких фото. В качестве наряда для поездки Катерина выбрала вещи повседневного стиля – голубую рубашку, белые брюки и стильные кроссовки.
На снимках Катя позирует на фоне живописного пейзажа. "Швейцария без фильтров", – отметила Катерина в подписи к фото.
Благодаря геолокации в Instagram, которую отметила Осадчая, стало понятно, что солнечные фото были сделаны в городе Локарно, что на юге Швейцарии.
Напомним, Катерина Осадчая вместе со своим супругом, также ведущим, Юрием Горбуновым зимой отдыхали на островном государстве Маврикий, знаменитом своими пляжами, лагунами и рифами.На своей странице в Instagram ведущая разместила несколько впечатляющих фото, на которых она позирует на фоне невероятной природы Маврикия.
Ранее Катерина Осадчая уже публиковала фото с отдыха. Осадчая показала, какие красивые закаты и рассветы в этих краях, а также показала, что гуляет по острову без макияжа.
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