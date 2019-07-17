Катриэль Шори дал советы тем, кто мечтает снять кино
Директор Израильского кинофонда провел лекцию в рамках ОМКФ 2019
16 июля в рамках ОМКФ 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина, состоялась лекция на тему "Творческий инициатор – продюсер – охотник – который охотится на хорошую историю" с Катриэлем Шори, директором Израильского кинофонда, который поделился своим опытом.
Смотрите видео о том, как прошло открытие ОМКФ 2019:
- "Снимать кино – это большая ответственность. Выбирая эту сферу, мы не имеем права забывать о моральных ценностях. Кино – это сильный инструмент, который режиссеры и сценаристы используют для манипуляции аудиторией. Здесь стоит помнить о "красных линиях", ценностях и профессиональной честности".
- "Если вы хотите снимать кино – будьте любознательными. Мы постоянно гонимся за историями, как охотники, и хороший охотник должен чувствовать этот мир. Нам стоит идти по истории, которая потенциально может превратиться в фильм. Неважно, найдем мы ее во время завтрака в журнальной статье или в дороге. Нашим успехом является не хорошая камера, а именно идея!".
- "По моему мнению, фильммейкерам нужно мыслить шире. Я, как директор Израильского кинофонда, получаю тысячи сценариев. Иногда я задаюсь вопросом: "Почему все эти истории почти одинаковы?". Я считаю, нет ничего плохого в жанровом кино, в триллерах, в комедиях или в детском кино. Недавно я посетил конференцию в Германии, где были представлены фильмы из 36 европейских стран. Я был очень удивлен, когда с 1300 представленных фильмов всего 39 были детскими. Я, например, могу профинансировать "зомби-кино", ведь фильмы о зомби необязательно должны быть плохими. Иногда, наоборот, потребность в хорошей комедии, ведь на фестивалях, как правило, слишком много тяжелых фильмов. Важно уметь выдерживать баланс жанров, не бояться экспериментировать".
- "Обычно мы много внимания уделяем кастингу, потому что актеры являются проводниками нашей истории в кино. Однако мы недостаточно времени выделяем на разумный подбор членов съемочной группы. Нужно помнить, что у нас есть две группы: перед камерой и за камерой. Съемочная группа должна также подходить фильму: режиссерскому видению процесса, ценностям команды, стилю коммуникации. Я ошибался, выделял недостаточно внимания и потерял на этом тысячи долларов".
- "Существует 3 типа продюсеров, и, по-моему, один человек не может воплощать в себе все одновременно. Первый тип – креативный. Это человек, который разбирается в контенте, содержании. Они могут работать вместе со сценаристами и легко переходить с одного сценария на другой. Второй тип – финансовый инженер. Это человек, который распоряжается деньгами и общается с потенциальными спонсорами. Он должен следить за тенденциями в мире и понимать, где потенциально можно найти финансирование. Третий – это продюсер, который поднялся по карьерной лестнице из самых низких должностей в команде. Такой человек понимает все нюансы съемочной площадки, знает всех членов команды, работает со сценарием. Эти люди живут и дышат съемочной площадкой".
- "Многие проекты получали отказ в финансировании от нашего кинофонда. Я стоял по обе стороны баррикад: когда сам искал финансирование, а теперь одобряю или отклоняю запросы. Для принятия решения о предоставлении финансирования нам необходимы ответы на три вопроса: "Что?", "Как?", "Зачем?". Первый вопрос, что? О чем ваша история? Здесь нужно рассказать о сценарии, прочитать синопсис, привести референсы, чтобы потенциальный спонсор правильно понял вашу историю. Второй вопрос – как? Какой язык изображения истории вы выберете? Сегодня сценарий – это лишь скелет. Нам же важно понять, обладает ли режиссер особым кинематографическим видением. Покажите постеры или трейлеры к фильмам, раскройте свою личность с помощью сопутствующих материалов. Третий вопрос – зачем? Если вы просите меня отдать вам свои полмиллиона долларов, то я должен знать почему? Объяснение: "Я художник, я хочу снять такой фильм" – не подходит".
Ранее мы также рассказали, чем запомнился пятый день ОМКФ 2019.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram