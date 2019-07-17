Катриэль Шори дал советы тем, кто мечтает снять кино

Директор Израильского кинофонда провел лекцию в рамках ОМКФ 2019

Катриэль Шори Фото: oiff.com.ua

16 июля в рамках ОМКФ 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина, состоялась лекция на тему "Творческий инициатор – продюсер – охотник – который охотится на хорошую историю" с Катриэлем Шори, директором Израильского кинофонда, который поделился своим опытом.

Смотрите видео о том, как прошло открытие ОМКФ 2019:

"Снимать кино – это большая ответственность. Выбирая эту сферу, мы не имеем права забывать о моральных ценностях. Кино – это сильный инструмент, который режиссеры и сценаристы используют для манипуляции аудиторией. Здесь стоит помнить о "красных линиях", ценностях и профессиональной честности".

"Если вы хотите снимать кино – будьте любознательными. Мы постоянно гонимся за историями, как охотники, и хороший охотник должен чувствовать этот мир. Нам стоит идти по истории, которая потенциально может превратиться в фильм. Неважно, найдем мы ее во время завтрака в журнальной статье или в дороге. Нашим успехом является не хорошая камера, а именно идея!".

"По моему мнению, фильммейкерам нужно мыслить шире. Я, как директор Израильского кинофонда, получаю тысячи сценариев. Иногда я задаюсь вопросом: "Почему все эти истории почти одинаковы?". Я считаю, нет ничего плохого в жанровом кино, в триллерах, в комедиях или в детском кино. Недавно я посетил конференцию в Германии, где были представлены фильмы из 36 европейских стран. Я был очень удивлен, когда с 1300 представленных фильмов всего 39 были детскими. Я, например, могу профинансировать "зомби-кино", ведь фильмы о зомби необязательно должны быть плохими. Иногда, наоборот, потребность в хорошей комедии, ведь на фестивалях, как правило, слишком много тяжелых фильмов. Важно уметь выдерживать баланс жанров, не бояться экспериментировать".

"Обычно мы много внимания уделяем кастингу, потому что актеры являются проводниками нашей истории в кино. Однако мы недостаточно времени выделяем на разумный подбор членов съемочной группы. Нужно помнить, что у нас есть две группы: перед камерой и за камерой. Съемочная группа должна также подходить фильму: режиссерскому видению процесса, ценностям команды, стилю коммуникации. Я ошибался, выделял недостаточно внимания и потерял на этом тысячи долларов".

"Существует 3 типа продюсеров, и, по-моему, один человек не может воплощать в себе все одновременно. Первый тип – креативный. Это человек, который разбирается в контенте, содержании. Они могут работать вместе со сценаристами и легко переходить с одного сценария на другой. Второй тип – финансовый инженер. Это человек, который распоряжается деньгами и общается с потенциальными спонсорами. Он должен следить за тенденциями в мире и понимать, где потенциально можно найти финансирование. Третий – это продюсер, который поднялся по карьерной лестнице из самых низких должностей в команде. Такой человек понимает все нюансы съемочной площадки, знает всех членов команды, работает со сценарием. Эти люди живут и дышат съемочной площадкой".

"Многие проекты получали отказ в финансировании от нашего кинофонда. Я стоял по обе стороны баррикад: когда сам искал финансирование, а теперь одобряю или отклоняю запросы. Для принятия решения о предоставлении финансирования нам необходимы ответы на три вопроса: "Что?", "Как?", "Зачем?". Первый вопрос, что? О чем ваша история? Здесь нужно рассказать о сценарии, прочитать синопсис, привести референсы, чтобы потенциальный спонсор правильно понял вашу историю. Второй вопрос – как? Какой язык изображения истории вы выберете? Сегодня сценарий – это лишь скелет. Нам же важно понять, обладает ли режиссер особым кинематографическим видением. Покажите постеры или трейлеры к фильмам, раскройте свою личность с помощью сопутствующих материалов. Третий вопрос – зачем? Если вы просите меня отдать вам свои полмиллиона долларов, то я должен знать почему? Объяснение: "Я художник, я хочу снять такой фильм" – не подходит".

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