Катрин Денев перенесла ишемический инсульт – СМИ

76-летняя актриса была госпитализирована

Катрин Денев Фото: Getty Images

Сегодня, 6 ноября, публику шокировала новость о том, что популярная французская актриса Катрин Денев госпитализирована и находится в одной из парижских клиник.

Катрин Денев посетила ОМКФ 2019 и пообщалась с журналистами:

Ранее было известно, что Катрин Денев пребывает в сложном состоянии, однако точный диагноз не сообщался, так как не было всех результатов анализов. Теперь же в СМИ появилась информация, что Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили агентству Франс Пресс родственники актрисы. Как Катрин Денев чувствует себя сейчас – пока неизвестно.

Напомним, 76-летняя актриса, которая продолжает сниматься в кино, была доставлена в парижскую больницу в ночь со вторника на среду, 5-6 ноября.

Отметим также, Катрин Денев приобрела статус звезды после каннского триумфа музыкального фильма "Шербурские зонтики" в 1964-м. Спустя год актриса сыграла главную роль в психологическом триллере Романа Поланского "Отвращение", который стал первым англоязычным фильмом знаменитого режиссера.

К слову, недавно, 22 октября, Катрин Денев отпраздновала день рождения. Знаменитой актрисе исполнилось 76 лет, 60 из которых она активно снимается в кино. Сегодня.Lifestyle рассказали о лучших ролях Катрин Денев. В честь праздника мы также поделились лучшими цитатами известной актрисы.

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