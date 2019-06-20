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Катя Осадчая без макияжа призналась, что планирует сделать этим летом

Телеведущая показала, как проводит время с маленьким сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

35-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая воспитывает двоих детей: сыновей Илью и Ивана. И если фото со старшим сыном в соцсетях шоувумен можно увидеть редко, то кадрами с младшим телеведущая делится довольно часто. В то же время показать лицо мальчика, которому исполнилось два года, Катя Осадчая и Юрий Горбунов пока, увы, не готовы.

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Так, недавно Катя Осадчая на своей странице в Instagram вновь заинтриговала подписчиков, опубликовав пляжное фото с Иваном, на котором мальчик позирует спиной. Сама телеведущая запечатлена без макияжа. Кроме того, Катя Осадчая рассказала, что планирует сделать этим летом.

"Лето – это маленькая жизнь. 123 дня. Хочу успеть так много, как минимум – море, река, озеро) клубника, черешня, кукуруза и арбуз) велосипедные прогулки, вечерние посиделки на улице и дневное барбекю... А какие у вас планы? Что хотите успеть?", – поинтересовалась телеведущая.

Катя Осадчая с сыном Иваном
Катя Осадчая с сыном Иваном
Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая без макияжа
Катя Осадчая без макияжа
Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее мы также писали, что Катя Осадчая показала отца, на которого очень похожа

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