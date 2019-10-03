Катя Осадчая без макияжа прогулялась по Парижу с Юрием Горбуновым: фото

Звездные супруги отдыхают в столице любви

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

Популярные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто совмещают приятное с полезным. Катя Осадчая регулярно летает в командировки за границу, а ее муж Юрий Горбунов отправляется в поездку вместе с любимой, чтобы свободное от работы время провести вместе. Так, недавно звездные супруги побывали в Амстердаме, а сейчас проводят время в Париже.

А пока Катя Осадчая и Юрий Горбунов гуляли в Париже, голливудский актер Том Круз путешествовал по Украине:

На своей странице в Instagram Катя Осадчая поделилась снимками с Юрием Горбуновым на фоне Эйфелевой башни и написала, что им посчастливилось попасть в Париж в 130-й день рождения одной из самых популярных достопримечательностей в мире.

"Наверное, я настолько люблю Париж, что по стечению обстоятельств мы оказались в день очередного празднования 130-летия Эйфелевой башни в Париже. Ее хотели разобрать, Эйфеля ругали за то, что своим произведением испортил город, но оставили и теперь не жалеют) В честь юбилея – специальное световое шоу и концерт. С Днем рождения, Эйфелева башня", – написала Осадчая.

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В комментариях подписчики Кати Осадчей отметили, что телеведущая, которая позировала без макияжа, выглядит отлично.

Ранее мы также писали, что Юрий Горбунов оригинально поздравил Катю Осадчую с днем рождения.

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