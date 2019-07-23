Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме: романтичные фото
Телеведущие показали, как наслаждаются друг другом
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе мини-отпуск в Амстердаме. Телеведущие отдыхают вдвоем и активно делятся романтическими кадрами. Горбунов и Осадчая пробуют местные деликатесы, катаются на велосипедах и забавно позируют на фоне достопримечательностей. Кроме того, влюбленные отправились в речной круиз на яхте и прихватили с собой шампанское.
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Судя по снимкам, пара наслаждается друг другом. Катя Осадчая, как известно, не пользуется косметикой в повседневной жизни, и в Амстердаме телеведущая тоже демонстрирует естественную красоту.
"Когда ты очень хотел ездить по каналам и пить шампанское) и погода этому способствовала :) Прекрасное путешествие", – пишет Катя Осадчая.
Напомним, недавно Юрий Горбунов получил особенную награду и эмоционально обратился к жене – Кате Осадчей.
А вот Катю Осадчую в последнее время критикуют в сети. Телеведущую осудили за покупку дорогого автомобиля, а также за новый образ, который она продемонстрировала во время съемок.
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