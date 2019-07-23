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Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме: романтичные фото

Телеведущие показали, как наслаждаются друг другом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Фото: instagram.com/kosadcha

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе мини-отпуск в Амстердаме. Телеведущие отдыхают вдвоем и активно делятся романтическими кадрами. Горбунов и Осадчая пробуют местные деликатесы, катаются на велосипедах и забавно позируют на фоне достопримечательностей. Кроме того, влюбленные отправились в речной круиз на яхте и прихватили с собой шампанское.

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Судя по снимкам, пара наслаждается друг другом. Катя Осадчая, как известно, не пользуется косметикой в повседневной жизни, и в Амстердаме телеведущая тоже демонстрирует естественную красоту. 

"Когда ты очень хотел ездить по каналам и пить шампанское) и погода этому способствовала :) Прекрасное путешествие", – пишет Катя Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Амстердаме
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kosadcha
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Напомним, недавно Юрий Горбунов получил особенную награду и эмоционально обратился к жене – Кате Осадчей.

А вот Катю Осадчую в последнее время критикуют в сети. Телеведущую осудили за покупку дорогого автомобиля, а также за новый образ, который она продемонстрировала во время съемок.

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