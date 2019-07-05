Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен
Телеведущая совершила крупное приобретение
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая решила сменить автомобиль. Привычный кроссовер Porsche звезда заменила на седан. Новым дорогостоящим приобретением телеведущая похвасталась в Instagram.
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Катя Осадчая опубликовала фото, на котором позирует с роскошным букетом цветов в руках возле новенького автомобиля – черного Jaguar XJ. По словам телеведущей, пока она не привыкла к новому кузову, однако ездить в нем комфортно.
"То ли с годами, то ли с опытом :) приходит время пересесть на большой седан! немного необычно, но очень комфортно", – написала Катя Осадчая под фото.
Отметим, цена данной модели Jaguar составляется 3 миллиона гривен. Некоторые подписчики резко раскритиковали Катю Осадчую за демонстрацию подобной роскоши на публику: "Я не против, чтобы наши люди покупали такие машины. Но я против выпячивания в соцсетях своего богатства. Вокруг нищета и серость. К чему эти понты?".
Напомним также, Катя Осадчая без макияжа призналась, что планирует сделать этим летом.
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