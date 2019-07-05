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Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

Телеведущая совершила крупное приобретение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая решила сменить автомобиль. Привычный кроссовер Porsche звезда заменила на седан. Новым дорогостоящим приобретением телеведущая похвасталась в Instagram.

Смотрите в сюжете о том, как Оле Цибульской вернули машину:

Катя Осадчая опубликовала фото, на котором позирует с роскошным букетом цветов в руках возле новенького автомобиля – черного Jaguar XJ. По словам телеведущей, пока она не привыкла к новому кузову, однако ездить в нем комфортно.

"То ли с годами, то ли с опытом :) приходит время пересесть на большой седан! немного необычно, но очень комфортно", – написала Катя Осадчая под фото.

Катя Осадчая приобрела автомобиль за 3 миллиона гривен
Катя Осадчая приобрела автомобиль за 3 миллиона гривен
Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, цена данной модели Jaguar составляется 3 миллиона гривен. Некоторые подписчики резко раскритиковали Катю Осадчую за демонстрацию подобной роскоши на публику: "Я не против, чтобы наши люди покупали такие машины. Но я против выпячивания в соцсетях своего богатства. Вокруг нищета и серость. К чему эти понты?".

Напомним также, Катя Осадчая без макияжа призналась, что планирует сделать этим летом.

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Катя Осадчая автомобиль
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