Катя Осадчая надела на встречу с Джулианной Мур оригинальный топ за 300 долларов

Ведущая продемонстрировала эффектный летний образ

Катя Осадчая. Фото: Instagram

На Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский фестиваль. В Канны, после отдыха на Мальдивах, отправилась и ведущая Катерина Осадчая.

На странице в Instagram ведущая продемонстрировала эффектный летний образ.

Для интервью с актрисой Джулианной Мур Екатерина выбрала оригинальный топ с объемными рукавами от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko, стоимостью 320 долларов, и белую юбку.

"Как всегда утонченная, стильная, элегантная", "Очень красивый наряд", "Шикарний образ! Один з найкращих за рік!", – комментируют пользователи.

Катя Осадчая Фото: Instagram

Катя Осадчая и Джулианна Мур Фото: Instagram

Топ как у Кати Осадчей Фото: скриншот

Ранее Екатерина Осадчая примерила красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер.

Также мы сообщали, что молодая мама Джамала и ведущая Катя Осадчая выбрали для эфира "Голоса" наряды белого цвета.

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