Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Катя Осадчая надела на встречу с Джулианной Мур оригинальный топ за 300 долларов

Ведущая продемонстрировала эффектный летний образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Катя Осадчая. Фото: Instagram
Катя Осадчая. Фото: Instagram

На Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский фестиваль. В Канны, после отдыха на Мальдивах, отправилась и ведущая Катерина Осадчая. 

На странице в Instagram ведущая продемонстрировала эффектный летний образ.

Для интервью с актрисой Джулианной Мур Екатерина выбрала оригинальный топ с объемными рукавами от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko, стоимостью 320 долларов, и белую юбку.

"Как всегда утонченная, стильная, элегантная", "Очень красивый наряд", "Шикарний образ! Один з найкращих за рік!", – комментируют пользователи.

1_4257
Катя Осадчая
Фото: Instagram
2_2199
Катя Осадчая и Джулианна Мур
Фото: Instagram
11_250
Топ как у Кати Осадчей
Фото: скриншот

Ранее Екатерина Осадчая примерила красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер.

Также мы сообщали, что молодая мама Джамала и ведущая Катя Осадчая выбрали для эфира "Голоса" наряды белого цвета.

Светлана Лобода шокировала интернет своим платьем – смотрите видео

Еще несколько материалов по теме:
Модная битва: Катя Осадчая и Алла Костромичева в эффектных нарядах от Nadya Dzyak Полупрозрачный наряд и берет за 2300 гривен: Катя Осадчая очаровала образом на вечеринке В жакете за 3000 гривен и зеленых брюках: Катя Осадчая на прогулке с Джамалой и ее сыном
платье ведущая топ Катя Осадчая наряд образ
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров