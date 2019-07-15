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Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Телеведущая весело проводит время с сыном в Одессе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

35-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая воспитывает двоих сыновей – 16-летнего Илью от бизнесмена и депутата Олега Полищука и 2-летнего Ивана, который родился в браке с шоуменом и продюсером Юрием Горбуновым. И если старшего сына Катя Осадчая показывает (и мальчик очень похож на свою звездную маму), то кадры с младшим телеведущие публикуют, однако его лицо до сих пор скрывают.

Смотрите видео о том, какие черты звездные мамы замечают в своих дочерях:

В этот раз Катя Осадчая поделилась кадрами с малышом, который заметно подрос. Звездные супруги отправились в Одессу на ОМКФ 2019 и взяли с собой сына Ивана. Судя по всему, семья весело проводит время. На одном из кадров Катя Осадчая и Иван забавляются мыльными пузырями. 

"Вечерние развлечения :) шоу мыльных пузырей by mama :)", – подписала снимок телеведущая.

Катя Осадчая с младшим сыном в Одессе
Катя Осадчая с младшим сыном в Одессе
Фото: instagram.com/kosadcha

Кроме того, Катя Осадчая показала фото, на котором с ребенком позирует Юрий Горбунов. По словам Осадчей, отец показывает сыну корабль, на котором был снят один из клипов популярного исполнителя MONATIK.

"Приключения позади) наши одесские каникулы впереди. Юрий показывает Ивасику кораблик, на котором MONATIK снимал свой знаменитый клип)", – поделилась Катя Осадчая.

Юрий Горбунов с сыном Иваном
Юрий Горбунов с сыном Иваном
Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее мы также писали, что в последнее время Катю Осадчую критикуют в сети. Так, сначала телеведущая вызвала негодование покупкой за три миллиона гривен. А чуть позже Осадчая показала новый образ, который не понравился подписчикам.

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