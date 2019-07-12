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Катя Осадчая шокирована неприятным инцидентом с МАУ: подробности

Телеведущая рассказала, что была угроза лететь стоя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на днях. Речь идет о Международных украинских авиалиниях. Звезда вместе с сыном Иваном поднялась на борт самолета, и оказалось, что их места уже заняты. В результате члены экипажа посоветовали Кате Осадчей с ребенком найти свободные места. По словам телеведущей, им просто повезло, что они нашлись.

Филипп Киркоров с детьми попал в неприятную ситуацию в самолете:

"Когда летишь с ребенком, а мест нет, потому что на них посадили других людей", – написала Осадчая.

Под постом телеведущей, в котором она отметила МАУ, оставила комментарий популярная певица Оля Полякова, уточнив, как такая ситуация вообще могла возникнуть. На что Катя Осадчая заявила, что была угроза лететь стоя: "Пришлось сесть на свободные в салоне, хорошо, хоть нашлись свободные, была угроза лететь стоя". 

Катя Осадчая рассказала о неприятном инциденте на борту самолета
Катя Осадчая рассказала о неприятном инциденте на борту самолета
Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, подобные ситуации возникают, когда авиакомпания продает большее количество авиабилетов, чем есть мест на борту.

К слову, недавно неприятный инцидент, связанный с МАУ, случился с певицей MARUV. Артистка обнаружила, что ее багаж вскрыт и пропали личные вещи. 

Ранее мы также писали, что Катя Осадчая купила автомобиль за три миллиона гривен.

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