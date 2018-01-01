Катя Осадчая в Каннах похвасталась нежным нарядом за 700 евро

Ведущая выбрала розовое платье на одно плечо с плиссировкой

Катя Осадчая. Фото: Instagram

Ведущая Катя Осадчая продемонстрировала нежный и яркий образ.

Напомним, на Лазурном берегу проходит 71-й Каннский фестиваль. В Канны, после отдыха на Мальдивах с мужем Юрием Горбуновым, отправилась и ведущая Катерина Осадчая.

Для интервью с Лесей Никитюк Осадчая выбрала розовое платье на одно плечо с плиссировкой от французского бренда Jatual.

Наряд с причудливым поясом, стоимостью 708 евро (22 тысячи гривен), ведущая дополнила шляпкой и лодочками.

Катя Осадчая Фото: Instagram

Катя Осадчая и Леся Никитюк Фото: Instagram

Платье как у Кати Осадчей Фото: скриншот

Ранее известным модницам Наде Дорофеевой и Екатерине Осадчей пришлись по вкусу одинаковые топы от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko. В творении от Кати Сильченко солистка группы "Время и Стекло" была замечена на съемках рекламы косметического бренда.

Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер.

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