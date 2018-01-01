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Катя Осадчая в Каннах похвасталась нежным нарядом за 700 евро

Ведущая выбрала розовое платье на одно плечо с плиссировкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Катя Осадчая. Фото: Instagram
Катя Осадчая. Фото: Instagram

Ведущая Катя Осадчая продемонстрировала нежный и яркий образ.

Напомним, на Лазурном берегу проходит 71-й Каннский фестиваль. В Канны, после отдыха на Мальдивах с мужем Юрием Горбуновым, отправилась и ведущая Катерина Осадчая. 

Для интервью с Лесей Никитюк Осадчая выбрала розовое платье на одно плечо с плиссировкой от французского бренда Jatual.

Наряд с причудливым поясом, стоимостью 708 евро (22 тысячи гривен), ведущая дополнила шляпкой и лодочками.

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Катя Осадчая
Фото: Instagram
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Катя Осадчая и Леся Никитюк
Фото: Instagram
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Платье как у Кати Осадчей
Фото: скриншот

Ранее известным модницам Наде Дорофеевой и Екатерине Осадчей пришлись по вкусу одинаковые топы от украинского бренда theCOAT by Katya SilchenkoВ творении от Кати Сильченко солистка группы "Время и Стекло" была замечена на съемках рекламы косметического бренда. 

Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер

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Источник: "Сегодня"

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