Кайли Дженнер – 23: самые откровенные образы горячей красотки – фото
Младшая сестра Ким Кардашьян нередко публикует свои горячие снимки в Сети
Сегодня, 10 августа, свое 23-летие празднует младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер. К своим годам она уже успела стать молодой мамой, а также – самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes. Кайли владеет собственным брендом косметики.
У девушки почти 190 млн подписчиков в Instagram. Она активно ведет соцсети и делится с фолловерами яркими фото из повседневной жизни. Вместе со своими сестрами она уже успела стать иконой стиля. Звезду нередко приглашают сняться для fashion-изданий и активно привлекают к сотрудничеству с мировыми брендами.
Предлагаем посмотреть подборку самых ярких и откровенных образов Кайли.
Стоит также отметить, что такой, как сейчас Кайли была не всегда. Девушку не раз осуждала публика за то, что она последовала примеру старшей сестры и сделала много пластических операций. Так, Кайли увеличила губы, ягодицы и бюст. Кроме этого, Дженнер много раз корректировала лицо.
В прошлом году Кайли Дженнер отпраздновала свой день рождения в Италии – смотрите видео:
Напомним, мы сообщали, на что тратит деньги Кайли Дженнер. Ранее Кайли Дженнер отправилась на отдых и поделилась пикантными снимками, на которых позировала не только в сексуальных нарядах, но и без них.
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