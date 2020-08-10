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Кайли Дженнер – 23: самые откровенные образы горячей красотки – фото

Сегодня, 16:42

Младшая сестра Ким Кардашьян нередко публикует свои горячие снимки в Сети

Сегодня, 10 августа, свое 23-летие празднует младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер. К своим годам она уже успела стать молодой мамой, а также – самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes. Кайли владеет собственным брендом косметики.

У девушки почти 190 млн подписчиков в Instagram. Она активно ведет соцсети и делится с фолловерами яркими фото из повседневной жизни. Вместе со своими сестрами она уже успела стать иконой стиля. Звезду нередко приглашают сняться для fashion-изданий и активно привлекают к сотрудничеству с мировыми брендами.

Предлагаем посмотреть подборку самых ярких и откровенных образов Кайли.

Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
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Стоит также отметить, что такой, как сейчас Кайли была не всегда. Девушку не раз осуждала публика за то, что она последовала примеру старшей сестры и сделала много пластических операций. Так, Кайли увеличила губы, ягодицы и бюст. Кроме этого, Дженнер много раз корректировала лицо.

В прошлом году Кайли Дженнер отпраздновала свой день рождения в Италии – смотрите видео:

Напомним, мы сообщали, на что тратит деньги Кайли Дженнер. Ранее Кайли Дженнер отправилась на отдых и поделилась пикантными снимками, на которых позировала не только в сексуальных нарядах, но и без них.

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