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Кайли Дженнер обнажилась для Playboy и рассказала о материнстве

22-летняя миллиардерша украсила обложку популярного глянца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
Кайли Дженнер снялась для Playboy
Кайли Дженнер снялась для Playboy
Фото: instagram.com/kyliejenner

Бизнесвумен и звезда реалити "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер, которая отметила свой день рождения на роскошной яхте, снялась для свежего номера журнала Playboy. 22-летняя миллиардерша украсила обложку популярного глянца и рассказала о сексуальности и материнстве.

Почему Кайли Дженнер судилась с Кайли Миноуг, смотрите в сюжете:

Пикантными фотографиями для Playboy Кайли Дженнер поделилась на своей странице в Instagram. Знаменитость призналась, что автором фотосессии для журнала стал ее бойфренд – рэпер Трэвис Скотт. К слову, он не только контролировал весь процесс съемки, но и лично взял интервью у своей возлюбленной.

INSTAGRAM

Так, в беседе с Трэвисом Кайли рассказала, что материнство не исключает сексуальность, а классная мама имеет право быть привлекательной и желанной.

"Ты напоминаешь мне, что сексуальность и материнство могут сосуществовать. И что тот факт, что ты принимаешь свою сексуальность, не означает, что ты аморальна или что ты плохая мать. Ты можешь быть сексуальной и оставаться крутой мамой", – поделилась Дженнер с любимым.

INSTAGRAM

Кайли также отметила, что даже не мечтала о съемке для Playboy. "Мне нравится то, что Playboy делает сейчас творчески, и когда ты дал мне эту идею — что ты будешь рядом и будешь руководить съемкой, — я подумала, что это идеальное решение, потому что я доверяю тебе и твоему видению", – обратилась селебрити к Скотту.

INSTAGRAM



Ранее Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни и о том, как теряла друзей.

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