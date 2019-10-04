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Кайли Дженнер официально прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом

22-летняя звезда осталась с экс-бойфрендом в дружеских отношениях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

На днях в интернете появилась информация о расставании 22-летней звезды реалити-шоу Кайли Дженнер и ее бойфренда Трэвиса Скотта. Теперь же голливудская знаменитость официально подтвердила все слухи.

Почему Кайли Дженнер судилась с Кайли Миноуг, смотрите в сюжете:

На странице в Twitter Кайли Дженнер написала, что они с отцом ее ребенка отлично ладят, но в дружеских рамках. Сейчас для них в приоритете воспитание маленькой дочки Сторми. Более того, звезда отметила, что в СМИ информацию о их расставании сильно драматизируют.

"Мы с Трэвисом прекрасно ладим и все наше внимание сосредоточено сейчас на Сторми! ️Наша дружба и наша дочь в приоритете. В СМИ все драматизируют, – заявила Кайли Дженнер.

Ко всему, Кайли пояснила, что она делала прошлой ночью в отеле, где находится студия звукозаписи ее бывшего возлюбленного – 29-летнего рэпера Tyga. 22-летняя звезда оказалась там случайно: "Я не встречалась с Tyga. Я просто высаживала там своих подруг. Это чистая случайность".

Ранее Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни и о том, как теряла друзей.

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