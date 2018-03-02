Кайли Дженнер показала фигуру после родов и разместила первое фото с дочерью

Сегодня, 18:35

Месяц назад Кайли Дженнер впервые стала мамой

Кайли Дженнер. Фото: Instagram
Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Месяц назад Кайли Дженнер впервые стала мамой. Звезда родила девочку и назвала ее Сторми. Отцом малышки стал 25-летний бойфренд Кайли Дженнер — Трэвис Скотт. Долгое время Кайли скрывала свое положение.

Лишь после рождения малышки младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала длинное объяснение своего отсутствия в соцсетях и рассекретила свою беременность. Кайли хотела провести этот период в спокойствии, в стороне от чужих глаз.

Месяц спустя 20-летняя Кайли похвасталась своей фигурой, хотя ранее сообщалось, что девушка очень переживала из-за набранных за период беременности килограммов.

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Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли также разместила фото с малышкой. Девушка не стала показывать лицо дочери, но это стало первым фото, на котором видно Сторми во весь рост. До этого же Кайли опубликовала трогательное фото, на котором малышка держит ее за палец. Снимок, к слову, стал настолько популярным, что побил все рекорды по "лайкам" в Instagram, а одна девушка сделала по нему маникюр, создав точную копию фото у себя на ногте.

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Фото: instagram.com/kyliejenner
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Источник:

"Сегодня"

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