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Кайли Дженнер показала, какой сюрприз ей устроили дома

Девушке подарили большое количество роз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Кайли Джененр. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Джененр. Фото: instagram.com/kyliejenner

Американская телезвезда и юная бизнесвумен Кайли Дженнер на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором показала то, что она увидела, придя домой. Дома Кайли ждал большой сюрприз – огромное количество букетов красных роз и свечи на полу. Все это младшая сестра Ким Кардашьян сняла на видео.

"Отличное завершение вечера", – прокомментировала ролик Дженнер.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Кайли также разместила несколько фото в своих Instagram-сторис.

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Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
 

Напомним, Кайли Дженнер показала соблазнительные формы в латексном мини-платье. Девушка любит делиться фото, на которых она позирует в самых откровенных нарядах.

Кроме этого, Дженнер выбрала необычный образ на Хэллоуин. Для Хэллоуина девушка решила превратиться в куклу Барби, при этом облачившись в розовую одежду и надев парик со свойственным Барби цветом – блонд, а также телезвезда примерила голубые линзы.

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Телезвезда Кардашьян бизнесвумен Кайли Дженнер
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