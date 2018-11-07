Кайли Дженнер показала, какой сюрприз ей устроили дома

Девушке подарили большое количество роз

Кайли Джененр. Фото: instagram.com/kyliejenner

Американская телезвезда и юная бизнесвумен Кайли Дженнер на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором показала то, что она увидела, придя домой. Дома Кайли ждал большой сюрприз – огромное количество букетов красных роз и свечи на полу. Все это младшая сестра Ким Кардашьян сняла на видео.

"Отличное завершение вечера", – прокомментировала ролик Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 6 Ноя 2018 в 7:59 PST

Кайли также разместила несколько фото в своих Instagram-сторис.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер показала соблазнительные формы в латексном мини-платье. Девушка любит делиться фото, на которых она позирует в самых откровенных нарядах.

Кроме этого, Дженнер выбрала необычный образ на Хэллоуин. Для Хэллоуина девушка решила превратиться в куклу Барби, при этом облачившись в розовую одежду и надев парик со свойственным Барби цветом – блонд, а также телезвезда примерила голубые линзы.