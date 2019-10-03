Кайли Дженнер после расставания с Трэвисом Скоттом провела вечер с экс-бойфрендом: видео

Звезда реалити-шоу была замечена в отеле Голливуда

Кайли Дженнер и рэпер Tyga Фото: Getty Images

22-летняя голливудская знаменитость Кайли Дженнер, которая на днях взяла паузу в отношениях с отцом своего ребенка, была замечена в обществе бывшего возлюбленного – 29-летнего рэпер Tyga.

Как сообщают зарубежные СМИ, прошлый вечер звезда реалити-шоу провела в компании экс-бойфренда в Западном Голливуде. Свой вечер знаменитость начала в ночном клубе вместе со своими подругами Анастасией Караниколау и Келси Калемин. После полуночи Кайли на своем синем Rolls-Royce отправилась в отель Sunset Marquis, где находится студия звукозаписи Tyga.

Также по информации очевидцев, в отеле Дженнер вместе с подругами пробыла около часа и уехала уже на другом автомобиле. Причем сообщается, что звезда вышла со студии из того же выхода, что и Tyga, который уехал чуть раньше девушек.

Пока официальных комментариев со стороны Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта касательно их расставания не поступало. Отметим, что встречаться знаменитости начали два года назад, а в феврале 2019-го у них родилась дочь Сторми. Пара собиралась пожениться, но, видимо, пока разговоры о свадьбе пришлось отложить.

Ранее Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни и о том, как теряла друзей.

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