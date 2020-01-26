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Кайли Дженнер потратит внушительную сумму на празднование дня рождения Сторми

1-го февраля дочке миллиардерши исполняется два года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Кайли Дженнер с дочкой
Кайли Дженнер с дочкой
Фото: instagram.com/kyliejenner

22-летняя американская модель Кайли Дженнер готовит детский праздник для своей дочери Сторми, которой 1-го февраля исполнится два года. Ради такого события молодая миллиардерша даже на время воссоединилась со своим бывшим бойфрендом Трэвисом Скоттом.

Смотрите, как отпраздновала свой день рождения Кайли Дженнер:

Накануне Кайли Дженнер выпустила новую коллекцию своего косметического бренда, которую посвятила дочери. Продукция носит название Stormi Collection. Сама Дженнер призналась, что мечтала о создании такой линейки с того момента, когда узнала, что беременна.

Кайли и Сторми
Кайли и Сторми
Фото: instagram.com/kyliejenner

Близится день рождения малышки Сторми и журналисты уже разузнали, сколько бизнесвумен потратит на детский праздник.

Кайли и Тревис планируют громкую вечеринку, которая обойдется им в 100 тысяч долларов, передает TMZ. Эксы хотят собрать близких в арендованном студийном пространстве, задействовав на мероприятии аниматоров для детей.

К слову, на днях Кайли и Сторми вместе с Трэвисом Скоттом, сестрой Кортни Кардашьян, мамой Крис Дженнер и ее избранником Кори Гэмблом побывали в парке развлечений Disney World в Орландо.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/travisscott/

Напомним, что в начале октября Кайли Дженнер рассталась со своим возлюбленным и отцом своего ребенка Трэвисом Скоттом. Поклонники Кайли были уверены, что рэпер изменял Дженнер с другой Insta-селебрити.

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