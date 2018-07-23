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Кайли Дженнер продемонстрировала пышные формы в леопардовом платье

Девушка разместила снимки в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
23 Июля 2018, 14:40
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

20-летняя Кайли Дженнер попала в объектив украинского фотографа, которая работает в Лос-Анджелесе – Саши Самсоновой, которая нередко фотографирует членов семейства Кардашьян.

Для фотосессии Кайли выбрала легкое леопардовое платье, которое эффектно смотрелось на ее фигуре. По фото видно, что они были сделаны до того, как девушка сделала операцию по уменьшению губ.

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Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
 

Эти снимки в Instagram звезды набрали более 4,7 миллионов "лайков". 

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Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner
 

Напомним, Кайли Дженнер вместе с бойфрендом и отцом ее ребенка Трэвисом Скоттом снялись для GQ. Для фотосессии младшая сестра Ким Кардашьян примерила разные образы. Самыми пикантными стали ее фото в купальнике. 

Кайли Дженнер начала встречаться с Трэвисом Скоттом в апреле 2017 года, и всего через 10 месяцев спустя родилась их дочь Сторми. Но молодая звезда реалити-шоу призналась, что живет не с парнем-рэпером, а делит свой роскошный особняк Hidden Hills с лучшей подругой.

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Источник: "Сегодня"
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