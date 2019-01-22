Кайли Дженнер прокомментировала слухи о второй беременности и заинтриговала фанатов

Девушка написала сообщение в сети и переполошила своих фанатов

Кайли Дженнер Фото: twitter.com/kyliejenner

21-летняя Кайли Дженнер не на шутку переполошила своих поклонников, объявив им о том, что у нее есть интересная новость. В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Одни решили, что звезда запускает новую линию косметики, другие – что она решила стать певицей и выпускает песню. На все эти предположения девушка ответила отрицательно.

Фото: скришнот Twitter

Многие ее поклонники также предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного, 26-летнего Трэвиса Скотта и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. На своей странице в Twitter она ответила на некоторые сообщения поклонников, в том числе и прокомментировала предположения о беременности:

"Ты снова беременна?", – поинтересовалась одна из подписчиц Кайли. "Нет, смешно", – ответила Дженнер.

Фото: скриншот Twitter

Напомним, Кайли Дженнер надела одинаковые наряды с дочерью и подругой.

Ранее Кайли похвасталась прозрачным платьем, сплошь усыпанным кристаллами.