Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кайли Дженнер прокомментировала слухи о второй беременности и заинтриговала фанатов

Девушка написала сообщение в сети и переполошила своих фанатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Кайли Дженнер Фото: twitter.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: twitter.com/kyliejenner

21-летняя Кайли Дженнер не на шутку переполошила своих поклонников, объявив им о том, что у нее есть интересная новость. В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Одни решили, что звезда запускает новую линию косметики, другие – что она решила стать певицей и выпускает песню. На все эти предположения девушка ответила отрицательно.

Фото: скришнот Twitter

Многие ее поклонники также предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного, 26-летнего Трэвиса Скотта и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. На своей странице в Twitter она ответила на некоторые сообщения поклонников, в том числе и прокомментировала предположения о беременности:

"Ты снова беременна?", – поинтересовалась одна из подписчиц Кайли. "Нет, смешно", – ответила Дженнер.

Фото: скриншот Twitter 

Напомним, Кайли Дженнер надела одинаковые наряды с дочерью и подругой.

Ранее Кайли похвасталась прозрачным платьем, сплошь усыпанным кристаллами.

Еще несколько материалов по теме:
Кайли Дженнер отомстила яйцу, которое побило ее рекорд в Instagram Печальный опыт сестер: почему Кайли Дженнер тянет с замужеством Как Мальвина: Кайли Дженнер внезапно перекрасила волосы в голубой
Кайли Дженнер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак

Популярные статьи

Сегодня, 12:38Fun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 14:34Техно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

Вчера, 11:13Стиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

Вчера, 08:48Стиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

Вчера, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

20 январяШоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

20 январяШоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

20 январяТехно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

20 январяFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

20 январяFun

День Соборности Украины: что это за праздник

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

19 январяFun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 январяFun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

Новости партнеров

5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Меган Маркл вышла в свет с золотым браслетом принцессы Дианы
Меган Маркл вышла в свет с золотым браслетом принцессы Дианы
Болгарин с казахскими корнями стал фаворитом Singer-2019
Болгарин с казахскими корнями стал фаворитом Singer-2019
Шикарная украинская легкоатлетка Марина Бех
Шикарная украинская легкоатлетка Марина Бех
Настоящий салат «Оливье» - по рецепту 1860 года
Настоящий салат «Оливье» - по рецепту 1860 года