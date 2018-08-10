Кайли Дженнер снялась в объективе украинского фотографа и впервые показала лицо дочери

Младшая сестра Ким Кардашьян сегодня празднует 21-й день рождения

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер, которая сегодня, 10 августа, празднует свой 21-й день рождения, на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото, где впервые показала лицо свой дочери Сторми. Съемки прошли в канун дня рождения Кайли.

"Жду своего дня рождения с моим самым особенным подарком. И как я жила до тебя, Сторми. Я люблю тебя, мой маленький ангел", – подписала один из снимков Дженнер.

Автором фотосессии выступила украинский фотограф Саша Самсонова, в объективе которой часто появляется сестры из клана Кардашьян.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner 1/5

Ранее Кайли уже принимала участие в фотосессии Саши Самсоновой. Для съемки Кайли выбрала легкое леопардовое платье, которое эффектно смотрелось на ее фигуре.

Мы также сообщали о том, что Кайли Дженнер запустила собственный фильтр для лица в Instagram. С помощью этого фильтра в Instagram можно "примерить" семь оттенков собственного бренда теледивы – косметики Kylie Cosmetics. Кроме того, фильтр способен растушевывать лицо и делать ресницы более насыщенными.