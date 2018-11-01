Кайли Дженнер выбрала необычный образ на Хэллоуин
Девушка перевоплотилась в куклу Барби
21-летняя Кайли Дженнер частенько удивляет всех своих поклонников новыми образами. Для Хэллоуина девушка решила превратиться в куклу Барби, при этом облачившись в розовую одежду и надев парик со свойственным Барби цветом – блонд, а также телезвезда примерила голубые линзы.
Результат такого перевоплощения Кайли опубликовала у себя в Instagram и подписала снимки цитатами из песни о Барби: "Life in Plastic, It’s Fantastic" и "Come On Barbie, Let’s Go Party".
Поклонники Кайли отметили, что звезда выглядит похожей на знаменитую куклу.
Напомним, Кайли Дженнер преподнесла своей маме, 62-летней Крис Дженнер необычный подарок. Девушка купила ей Ferrari 488. На своей странице в Instagram Кайли разместила ролик с реакцией мамы на подарок.
Напомним, Кайли Дженнер сравнила себя с дочерью Сторми на архивном фото. Кроме этого, недавно в аккаунте Кайли появилось несколько фото, на которых она запечатлена в коротком латексном платье голубого цвета. Девушка любит делиться фото, на которых она позирует в самых откровенных нарядах.