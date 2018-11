Кайли Дженнер выбрала необычный образ на Хэллоуин

Девушка перевоплотилась в куклу Барби

Кайли Джененр. Фото: instagram.com/kyliejenner

21-летняя Кайли Дженнер частенько удивляет всех своих поклонников новыми образами. Для Хэллоуина девушка решила превратиться в куклу Барби, при этом облачившись в розовую одежду и надев парик со свойственным Барби цветом – блонд, а также телезвезда примерила голубые линзы.

Результат такого перевоплощения Кайли опубликовала у себя в Instagram и подписала снимки цитатами из песни о Барби: "Life in Plastic, It’s Fantastic" и "Come On Barbie, Let’s Go Party".

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Поклонники Кайли отметили, что звезда выглядит похожей на знаменитую куклу.

Напомним, Кайли Дженнер преподнесла своей маме, 62-летней Крис Дженнер необычный подарок. Девушка купила ей Ferrari 488. На своей странице в Instagram Кайли разместила ролик с реакцией мамы на подарок.

