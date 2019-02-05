Кайли Дженнер загадочно намекнула на свою вторую беременность

На своей странице в соцсети Кайли опубликовала загадочный пост

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Не так давно 21-летняя Кайли Дженнер не на шутку переполошила своих поклонников, объявив им о том, что у нее есть интересная новость. В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Многие ее поклонники предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного, 26-летнего Трэвиса Скотта и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. Тогда Кайли отрицала все догадки.

Но последний последний пост Дженнер в Instagram вновь заинтриговал подписчиков и они стали писать поздравления в комментариях. На своей странице в instagram Кайли разместила фото своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и написала "Ребенок № 2?".

Отметим, что Кайли и Трэвис воспитывают годовалую дочь Сторми.

Кайли и Трэвис Фото: instagram.com/kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер надела одинаковые наряды с дочерью и подругой.

Ранее Кайли похвасталась прозрачным платьем, сплошь усыпанным кристаллами. На фото Кайли сидит на диване в одной из гримерок. При этом на ней надето телесное платье, полностью усыпанное переливающимися кристаллами.

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