Кайли Миноуг преследовал безумный фанат в Лондоне

Певице пришлось вызвать полицию

Кайли Миноуг Фото: Getty

Знаменитую певицу Кайли Миноуг преследовал ненормальный поклонник, сообщает Daily Mail. Безумный преследователь скрывался в окрестностях возле дома 50-летней артистки. Известно, что мужчина в возрасте около 40 лет ходил по соседним домам и выпытывал у жильцов, где находится дом Кайли в Лондоне. Как сообщает издание, мужчина позвонил ей в дверь и "отказывался покидать" крыльцо ее дома.

Кайли Миноуг Фото: instagram.com/kylieminogue

"Мужчина постоянно нажимал кнопку вызова на домофоне Кайли в течение нескольких часов. Кайли была очень огорчена этим и позвонила в полицию. Они довольно долго разговаривали с Кайли, а также с подозреваемым на улице", – утверждает источник, близкий к певице. Другой источник также добавил: "Этот чудак скрывался. Он ходил от двери к двери, спрашивая людей, где живет Кайли. Известно, что соседка певицы предупредила ее о навязчивом поклоннике, таким образом певице пришлось усилить охрану".

Напомним, Кайли Миноуг рассказала о новом возлюбленном. Знаменитая австралийская певица в очередном интервью раскрыла некоторые подробности о своем новом возлюбленном – 44-летнем Поле Соломонсе, креативном директоре британского GQ.

Ранее Кайли Миноуг в блестящем платье встретилась с принцем Уильямом.

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