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Кайли Миноуг выходит замуж – СМИ

51-летняя певица вскоре расстанется со статусом холостячки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Кайли Миноуг с Полом Соломонсом
Кайли Миноуг с Полом Соломонсом
Фото: Getty Images

Известная поп-певица Кайли Миноуг, которую преследовал безумный фанат в Лондоне, выходит замуж. 51-летняя звезда обручилась со своим бойфрендом Полом Соломонсом, с которым встречается уже около двух лет.

Кайли Миноуг выиграла суд у Кайли Дженнер. Детали в сюжете:

Как сообщает австралийское издание New Idea, по случаю помолвки возлюбленный преподнес своей любимой, которая ранее еще не была замужем, кольцо с изумрудом от Cartier. Что же касается дизайна кольца, то его эскиз разработал сам Соломонс.

Предложение руки и сердца Пол сделал Кайли у неё дома – в Мельбурне. А в ближайшее время пара планирует отправиться в романтическое путешествие.

Отметим, что Кайи и креативный директор GQ начали встречаться в начале 2018-го. В феврале 2017-го певица рассталась с прежним женихом Джошуа Сассе. Знаменитость представила возлюбленного в качестве своего бойфренда на праздновании 50-летия. А в сентябре того же года певица впервые появилась с Соломонсом на официальном мероприятии.

Ранее стало известно, что певица Хилари Дафф тайно вышла замуж.

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