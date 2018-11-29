KAZKA о традициях в группе, "выступлении" на похоронах и возврате на "Евровидение"

Коллектив также рассказал о планах на ближайшее будущее, названии группы и каверах на хит "Плакала"

Группа KAZKA. Фото: пресс-служба

Они возглавили российский музыкальный чарт, их песня "Плакала" вошла в ТОП-10 хитов престижного мирового чарта Shazam. Они обладатели званий "Лучший дебют года" и "Открытие года". Группа KAZKA существует всего год, но за это время успела стать феноменом украинского музыкального олимпа.

Сегодня.Lifestyle пообщался с участниками коллектива Сашей Зарицкой, Никитой Будашем, Дмитрем Мазуряком и узнал у них, как формировалась группа, какие существуют традиции внутри коллектива. Мы также поинтересовались у артистов, собирается ли KAZKA вновь попробовать свои силы на нацотборе на "Евровидение" и каких музыкальных новинок ждать в ближайшем будущем.

О формировании группы и продюсере

- Группа достаточно молодая, но вы уже феномен. Вы помните, с чего все начиналось? Что предшествовало этому успеху.

- Никита: Сложно позабыть, ведь с тех пор прошло всего чуть больше года!

- Саша: Честно говоря, никакой захватывающей истории. После записи первого трека, наступил очень долгий (не буквально, но по ощущениям) и волнительный период ожидания. Наверное, многие артисты сталкиваются с этим чувством в самом начале пути: когда уже готов выезжать в мировой тур и раздавать автографы, а нужно чашки мыть с Никитой по очереди на студии. Но уже спустя полгода, после участия в "Х-факторе" мы почувствовали стремительный рост нашей популярности.

Группа KAZKA Фото: пресс-служба

- Дима: Сегодня мы планируем мировой тур и частенько раздаем автографы. Но чашки мыть по очереди все-равно приходится.

- Вопрос к Саше. В интервью для Сегодня.Lifestyle ваш продюсер Юрий Никитин рассказал, что вас заметили во время кастинга в группу NIKITA. Это был коварный план порабощения продюсера харизмой? Как возникла идея попробовать себя в столь эпатажное трио.

- Саша: Несмотря на то что о моих харизме и коварстве легенды складывают, тут они ни при чем. Друзья рассказали мне о кастинге певиц для работы в ресторанах Одессы. Туда я и направлялась. А попала на тот самый отбор исполнительниц в группу NIKITA. Небольшая ремарка: в тот момент я понятия не имела о существовании Mamamusic, Юрия Никитина, группы NIKITA и даже Даши Астафьевой. Опережая ваш следующий вопрос, нет, меня не держали в заложниках последние десять лет, просто я жила в своем мире, абсолютно не интересуясь украинским шоу-бизнесом.

Александра Зарицкая Фото: пресс-служба

- Юрий отметил интересный момент: в начале карьеры группы не всегда понимают роль продюсера. А как вы расцениваете эту роль?

- Никита: Как тот, кто прежде имел опыт игры в коллективе без продюсера – могу сказать, что его роль тяжело переоценить. Часто именно из-за отсутствия человека, который принимает стратегически важные решения, и распадаются очень перспективные музыкальные коллективы. Продюсер – это важно, а хороший продюсер – это уже половина успеха.

- Саша: Честно говоря, к слову "продюсер" примешан такой шлейф стереотипов, что я пытаюсь как можно реже его использовать. Юра – наш наставник, надежный советчик, опытный проводник в дремучий лес шоу-бизнеса. Благодаря ему нам не приходится вникать в тонкости устройства этого мира. Мы просто хотим делать музыку, и Юра нам на все сто в этом желании сопутствует.

О работе в караоке и "выступлении" на похоронах

- Саша, до группы вы работали в караоке-клубе. Это все потому, что хотелось быть ближе к музыке? Или необходимы были деньги? Долго вам пришлось там проработать?

- Саша: Тогда я жила в Харькове. Мне нужна была работа и моя знакомая, на тот момент арт-директор в одном из клубов, пригласила меня к себе. Что уж там, это был интересный опыт: с одной стороны, в таких местах приходится сталкиваться с "веселой" публикой и нечеловеческими визгами под любимый хит; с другой – к нам приходили настоящие ценители качественной музыки, желающие послушать песни в моем исполнении. В этом клубе я проработала год, а историй – на полтора тома.

- В одном из интервью вы говорили, что группе приходилось выступать на похоронах. Это правда?

- Дима: Вот так всегда. Стоит пошутить в одном интервью о том, что, если пригласят – мы обязательно придем. Как вот уже с десяток источников сообщают, что KAZKA поет на похоронах.

- Никита: Уважаемые читатели, группа KAZKA не выступает на похоронах. Поэтому для создания атмосферы на таком важном событии обязательно заранее приобретите наш альбом.

Никита Будаш Фото: пресс-служба

О названии группы и знакомстве участников

- Давайте сменим тему и поговорим об идее создания группы. Саша, почему KAZKA?

- Саша: Творчество KAZKA – это островок в бушующем мире, где всегда есть место волшебству, честным эмоциям и красивым развязкам. Мы – три абсолютно разных человека, вместе создающие музыку, которую слушают миллионы. Разве это не сказка?

- Как вы нашли друг друга с Никитой?

- Никита: Если этот вопрос адресован мне, то это случилось с первых секунд моей жизни!

- Саша: Мне же не посчастливилось так рано повстречаться с Никитой, зато теперь мы активно восполняем этот недочет, не расставаясь! А познакомились мы самым современным способом, в Facebook! Вместе с командой мы разыскивали классного музыканта.

Александра Зарицкая, Никита Будаш, Дмитрий Мазуряк Фото: пресс-служба

- Дмитрий присоединился к группе позже. А как вы с ним познакомились?

- Никита: Судьбоносная случайность. Диму нам посоветовали как человека, который разбирается в фольклоре. Вот так повстречавшись, мы поняли, что он наш третий. С тех пор не разлучаемся.

- Дмитрий, а где вы научились так виртуозно владеть столькими музыкальными инструментами? Какой из них самый экзотический?

- Дима: Я с раннего детства увлекался игрой на различных музыкальных инструментах. Сопилка, цимбалы, бубен, – освоив один, я сразу брался за следующий. В отличие от большинства сверстников, я с большим удовольствием посещал музыкальную школу. Учусь и по сей день, в университете и самостоятельно (благо, есть интернет!). Хотя в связи с насыщенным графиком, времени на обучение стало значительно меньше.

Дмитрий Мазуряк Фото: пресс-служба

Я назову не самый экзотический, но самый ценный свой инструмент (да простят меня остальные). Это гуцульская дуда. Я лично знаком с мастером, изготовившим ее. Ему уже более 80 лет. Неизвестно, как долго еще у меня будет возможность слушать такого человека, поэтому каждое его слово, каждый совет или мысль я стараюсь запечатлеть в своей памяти.

О традициях в группе и стереотипах в шоу-бизнесе

- Вопрос к Саше. А как вы относитесь к стереотипу, что артистка должна быть обязательно модельной внешности, с идеальными параметрами?

- Саша: Точно так же, как и к другим глупым стереотипам.

- Есть ли у вас в группе какие-то традиции? К примеру, выезды на природу, занятия спортом, еженедельные сборы.

- Никита: Перед каждым концертом мы выходим в прямой эфир и акапельно исполняем одну из своих песен. Это всегда происходит в самых красивых местах любого города.

- Дима: С приходом холодов мы переместились в закрытые пространства. Последние несколько стримов писались в музеях. Мне кажется, таким образом мы не только общаемся со слушателями посредством музыки, но и обращаем внимание на красоту, которая нас окружает.

- Саша: Более того, из каждого города мы привозим видеодневники! А еще обнимаемся перед каждым концертом. Это успокаивает и очень объединяет.

О ближайшем будущем

- У вас недавно вышел дебютный альбом "Карма", на три песни из которого уже сняты видео. На какую композицию будет снят следующий клип?

- Саша: Пока ничего конкретного сказать не можем, но как только снимем клип – вы узнаете об этом в числе первых!

Концерт KAZKA Фото: пресс-служба

- Самая узнаваемая ваша композиция – песня "Плакала". Не боитесь ли стать группой "одной песни?"

- Никита: О, мой любимый вопрос! Слышим его примерно так же часто, как выпускаем суперхиты!

- Дима: Нет, не боимся, так как песен у нас – уже целый альбом KARMA.

- Саша: С такой командой, мы вообще ничего не боимся.

- Как вы относитесь к тому, что поклонники из РФ перевели "Плакала" на русский язык и сделали сотни каверов? Слушали ли вы эти каверы?

- Дима: Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием. Приятно, что наше творчество побуждает людей создавать.

- Ждать ли трек от KAZKA на других языках?

- Саша: Мы бы очень хотели, конечно! Это расширило бы границы нашего творчества. Полагаю, в скором будущем мы обязательно запишем трек на английском языке.

- У каждой группы есть свой стиль и определенный посыл в песнях. А что передаете слушателю своей музыкой вы?

- Саша: Свои опыт, эмоции и любовь, я полагаю!

Александра Зарицкая Фото: пресс-служба

О "Евровидении"

- Вы принимали участие в нацотборе на "Евровидение-2018", но, к сожалению, не прошли в финал. Вы тогда пели трек "Дива", как думаете, чего вам не хватило? Собираетесь ли вы в следующем году вновь попробовать свои силы в нацотборе?

- Саша: Думаю, нам в первую очередь не хватило опыта. Хотим ли мы попробовать свои силы снова? Все возможно, если все звезды сойдутся.

- Дима: Честно говоря, у нас настолько насыщенный график и грандиозные планы, что мы толком не обсуждали эту тему. Но "никогда не говори никогда".