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KAZKA отказалась представить Украину на "Евровидении 2019": причина

Участники KAZKA признались, что им не нужна победа любой ценой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
KAZKA не поедет на "Евровидение 2019"
KAZKA не поедет на "Евровидение 2019"
Фото: facebook.com/kazka.band

Победительница Нацотбора 2019 певица MARUV не будет представлять Украину на "Евровидении 2019" из-за "кабальных" условий договора с НОТУ. В результате члены правления НОТУ сообщили, что будут вести переговоры с другими финалистами. В первую очередь, они обратились к группе, занявшей второе место в Нацотборе – Freedom Jazz, но получили отказ. После этого НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" группе KAZKA.

Несмотря на уговоры фанатов, KAZKA отказалась представить Украину на "Евровидении 2019". Участники коллектива признались, что хотели бы это сделать, но им не нужна победа любой ценой.

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"Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: Мы не поедем в 2019 году на "Евровидение". В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром", – говорится в сообщении KAZKA.

KAZKA на Нацотборе 2019
KAZKA на Нацотборе 2019
Фото: instagram.com/kazka.band

Ранее мы писали, что MARUV эмоционально обратилась к поклонникам с просьбой сбавить обороты.

К слову, член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что Украина может отказаться от участия в "Евровидении 2019", и это все больше становится похоже на правду.

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