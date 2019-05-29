Казнить нельзя помиловать: звезды, которые пошли в политику

ТОП украинских знаменитостей, которые заявили, что идут в политику

Звезды в политике: ТОП-5 украинских артистов Фото: Сегодня, president.gov.ua, instagram.com/polyakovamusic, Facebook-страница Святослава Вакарчука, Facebook-страница Виктора Павлика

В последнее время представители украинского шоу-бизнеса один за одним заявляют о своих политических амбициях. К примеру, сегодня, 29 мая, стало известно, что Оля Полякова создает первую в Украине партию женщин. Сегодня.Lifestyle рассказывают, кто из знаменитостей объявил о решении уйти в политику в текущем году.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский Фото: Сегодня

Владимир Зеленский заявил о политических амбициях до того, как это стало мейнстримом. После выхода сериала "Слуга народа" многих украинцев настолько вдохновил образ честного президента из народа Василия Голобородько, что они стали ждать официального заявления от комика.

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Кто-то смеялся, кто-то удивлялся – так или иначе, Владимир Зеленский – действующий президент Украины. К слову, многие представители шоу-бизнеса, среди которых Потап, Камалия, Надя Дорофеева и другие, поддерживали его на выборах.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Во время президентских выборов фронтмен группы "Океан Ельзи" призывал украинцев "голосовать не по приколу", то есть против Владимира Зеленского. А после его победы заявил, что идет в политику и намерен контролировать действующего президента. Его политическая партия "Голос" заставит отвечать Зеленского перед избирателями, если он будет предавать интересы общества.

К слову, Святослав Вакарчук в течение года (2007-2008) был народным депутатом Украины, однако законопроектов от него в Раде не зарегистрировано. Вскоре музыкант принял решение отказаться от депутатских полномочий.

Виктор Павлик

Виктор Павлик Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

"Ні обіцянок, ні пробачень", – поет народный артист Украины Виктор Павлик, однако лидеру партии "Стабільність" Василию Журавлеву музыкант, похоже, все-таки пообещал участвовать в парламентских выборах в составе его команды.

Оля Полякова

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Королева ночи, которая открыто поддерживала Владимира Зеленского на президентских выборах, подтвердила собственные политические амбиции. По словам Оли Поляковой, она создает первую в Украине партию женщин. Однако артистка заявила, что ее партия не будет принимать участие на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков Фото: Facebook

"Юзик" намерен выдвигать свою кандидатуру от мажоритарного округа в Кривом Роге, где был представителем команды Зеленского во время президентских выборов. Кроме того, стало известно, что по спискам партии "Слуга народа" будут баллотироваться несколько участников "Лиги смеха". Их имена пока не разглашают.

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