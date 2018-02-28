Кендалл Дженнер решила сделать паузу в карьере

В конце 2017 года Кендалл Дженнер обошла Жизель Бюндхен в списке самых высокооплачиваемых моделей мира. 22-летняя знаменитость также является одной из самых востребованных девушек в fashion-индустрии, но, несмотря на это, она пропустила Недели моды и не появилась ни на одном показе.

Инсайдеры рассказали изданию People, что Кендалл решила отдохнуть от работы: модель хочет проводить больше времени с семьей и сделать паузу в карьере. "В этом году у нее другие приоритеты. Весь 2017-й она работала без перерывов, и теперь ей нужен отдых", — поделился источник. Кендалл сейчас наслаждается каникулами на заснеженных склонах в штате Юта.

Кендалл Дженнер уверена, что девушки ее поколения – так называемого "поколения Instagram" – "вкалывают" ничуть не меньше предшественниц.

Ранее Кендалл Дженнер рассказала о проблемах со здоровьем. Как оказалось, известность обошлась Кендалл очень дорого. Постоянный стресс на работе, нападки хейтеров и общественное давление совершенно ее измучили: у девушки начались панические атаки.