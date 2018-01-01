Кендалл Дженнер украсила обложку Elle и рассказала о приступах тревоги и зависимости от смартфона

Кендалл стала главной героиней июньского выпуска Elle

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

Младшая сестра Ким Кардашьян, популярная 22-летняя модель Кендалл Дженнер стала главной героиней июньского выпуска американского Elle. В интервью изданию Кендалл рассказала о своих приступах тревоги, об отношениях с младшей сестрой и о всеобщей зависимости от смартфонов.

"Интересно, что с тех пор, как я призналась о том, что страдала от приступов тревоги, многие люди, которые тоже находятся в центре внимания, приходили ко мне и говорили: "Боже мой, я ведь тоже!" Это как целое сообщество", – признается модель.

Дженнер начала практиковать трансцендентальную медитацию, а вечерами иногда смотрит сериалы: "Когда я уже засыпаю, я обычно включаю "Парней из Трейлер Парка", тупой сериал, но я его люблю".

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

Также Дженнер поделилась своими эмоциями по поводу того, что ее младшая сестра Кайли недавно стала мамой: "Это, конечно, немного странно, что твоя младшая сестра стала мамой раньше тебя. Я не ожидала, что так получится. Но это прекрасно. Кендалл призналась, что материнство смягчило Кайли: "Это сблизило нас. Мы всегда были очень близки, но мы все время "бодались". Материнство сделало ее более любящей по отношению ко мне".

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

Кендалл также поделилась своими мыслями по поводу современной проблемы – зависимости от смартфонов: "Это зависимость, как наркотик. Когда я обедаю с друзьями и замечаю кого-то, кто смотрит в телефон, я вижу, что они не пишут что-то важное и не проверяют почту, они просто сидят в Instagram и Twitter. Это действительно раздражает меня. Я говорю: "Боже мой, неужели тебе обязательно видеть все, что делают остальные! Ты же не дома в кровати сидишь. Я стараюсь не быть тем человеком, который живет в своем телефоне".

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

Напомним, Кендалл Дженнер продемонстрировала откровенный образ.

Ранее модель рассказала о своей сексуальной ориентации.

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