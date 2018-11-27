Кэндис Свейнпол похвасталась фигурой и новым купальником

Модель опубликовала новое фото

Кэндис Свейнпол. Фото: instagram/angelcandices

Кэндис Свейнпол, которая покорила ослепительным ярко-желтым мини-платьем, снова порадовала подписчиков. Модель выложила на своей странице в Instagram новое фото в купальнике, который она создавала для Tropic of C, и лишний раз подтвердила, что женщина может выглядеть на все сто даже спустя полгода после родов.

Кэндис Свейнпол Фото: instagram/angelcandices

Также перед этим модель полелилась снимком, на котором она запечатлена вместе со своим сыном. Кудрявая шевелюра мальчугана вызвала целую волну восхищения со стороны подписчиков.

Кэндис Свейнпол Фото: instagram/angelcandices

Напомним, не так давно Кэндис своим постом в Instagram-сторис решила поддержать всех женщин, которые подвергаются критике из-за фигуры в наши дни, особенно после родов.

А также снялась для арт-книги под названием "Ангелы" культового фотографа Рассела Джеймса, на страницах которой появилась полностью обнаженной. За что и извинилась перед своим отцом.