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Кэндис Свейнпол похвасталась фигурой и новым купальником

Модель опубликовала новое фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кэндис Свейнпол. Фото: instagram/angelcandices
Кэндис Свейнпол. Фото: instagram/angelcandices

Кэндис Свейнпол, которая покорила ослепительным ярко-желтым мини-платьем, снова порадовала подписчиков. Модель выложила на своей странице в Instagram новое фото в купальнике, который она создавала для Tropic of C, и лишний раз подтвердила, что женщина может выглядеть на все сто даже спустя полгода после родов.

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Кэндис Свейнпол
Фото: instagram/angelcandices

Также перед этим модель полелилась снимком, на котором она запечатлена вместе со своим сыном. Кудрявая шевелюра мальчугана вызвала целую волну восхищения со стороны подписчиков.

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Кэндис Свейнпол
Фото: instagram/angelcandices

Напомним, не так давно Кэндис своим постом в Instagram-сторис решила поддержать всех женщин, которые подвергаются критике из-за фигуры в наши дни, особенно после родов.

А также снялась для арт-книги под названием "Ангелы" культового фотографа Рассела Джеймса, на страницах которой появилась полностью обнаженной. За что и извинилась перед своим отцом.

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Источник: "Сегодня"
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