Кэндис Свейнпол похвасталась фигурой и новым купальником
Модель опубликовала новое фото
Кэндис Свейнпол, которая покорила ослепительным ярко-желтым мини-платьем, снова порадовала подписчиков. Модель выложила на своей странице в Instagram новое фото в купальнике, который она создавала для Tropic of C, и лишний раз подтвердила, что женщина может выглядеть на все сто даже спустя полгода после родов.
Также перед этим модель полелилась снимком, на котором она запечатлена вместе со своим сыном. Кудрявая шевелюра мальчугана вызвала целую волну восхищения со стороны подписчиков.
Напомним, не так давно Кэндис своим постом в Instagram-сторис решила поддержать всех женщин, которые подвергаются критике из-за фигуры в наши дни, особенно после родов.
А также снялась для арт-книги под названием "Ангелы" культового фотографа Рассела Джеймса, на страницах которой появилась полностью обнаженной. За что и извинилась перед своим отцом.