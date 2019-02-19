Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу – СМИ

После помолвки артисты решили не спешить с браком

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: instagram.com/katyperry, instagram.com/orlandobloom

В День святого Валентина 42-летний актер Орландо Блум сделал предложение 34-летней певице Кэти Перри, которая ответила согласием. Однако звездная пара не спешит со свадьбой, сообщает People.

Как утверждает инсайдер, приближенный к паре, Орландо и Кэти настолько впечатлены новым этапом общей жизни, что пока не думают о свадьбе. Но пара планирует грандиозно отметить свою помолвку в компании друзей.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: instagram.com/katyperry

"Они все еще наслаждаются и празднуют свою помолвку. Они еще не поделились подробностями свадьбы. Они планируют большую помолвку для всех своих друзей", – говорит источник.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус показала брутальные фото со свадьбы.

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