Кэти Перри и Орландо Блум сообщили пол своего ребенка
И сделали это весьма забавным способом
Кэти Перри и Орландо Блум, которые отложили свадьбу из-за коронавирусной пандемии, рассекретили пол будущего ребенка. Знаменитости готовятся стать родителями уже в скором времени.
Ранее Кэти Перри выступила на стадионе в Мельбурне, где намекнула фанатам на пол малыша. Артистка выразила надежду на то, что у нее будет девочка.
Пока фанаты Кэти и Орландо гадали, кто же родится у пары, певица в своем Instagram разместила красноречивый снимок, которым сообщила, что она и ее возлюбленный ждут девочку.
В кадре запечатлено лицо Орландо Блума, измазанное розовым кремом. "Это девочка", – лаконично подписала публикацию Кэти.
Для Кэти Перри этот ребенок станет первым, а вот у 43-летнего Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр.
Отметим, что будущая мама любит оригинально преподносить новости. О своей беременности Кэти Перри сообщила в новом клипе на песню Never Worn White, где предстала с заметно округлившимся животиком.
Смотрите в сюжете, кто из звезд перенес экстремальные роды:
Напомним, что ранее певица Pink призналась, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.
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