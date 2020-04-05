Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кэти Перри и Орландо Блум сообщили пол своего ребенка

И сделали это весьма забавным способом

Инна Петрова
Сегодня, 09:28

Кэти Перри и Орландо Блум, которые отложили свадьбу из-за коронавирусной пандемии, рассекретили пол будущего ребенка. Знаменитости готовятся стать родителями уже в скором времени.

Ранее Кэти Перри выступила на стадионе в Мельбурне, где намекнула фанатам на пол малыша. Артистка выразила надежду на то, что у нее будет девочка.

Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото: Getty Images

Пока фанаты Кэти и Орландо гадали, кто же родится у пары, певица в своем Instagram разместила красноречивый снимок, которым сообщила, что она и ее возлюбленный ждут девочку.

В кадре запечатлено лицо Орландо Блума, измазанное розовым кремом. "Это девочка", – лаконично подписала публикацию Кэти.

INSTAGRAM

Для Кэти Перри этот ребенок станет первым, а вот у 43-летнего Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр.

Отметим, что будущая мама любит оригинально преподносить новости. О своей беременности Кэти Перри сообщила в новом клипе на песню Never Worn White, где предстала с заметно округлившимся животиком.

Смотрите в сюжете, кто из звезд перенес экстремальные роды:

Напомним, что ранее певица Pink призналась, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Алина Гросу заявила, что беременна Как защитить ребенка во время коронавируса: Наталка Карпа поделилась советами Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство
певица Орландо Блум Кэти Перри дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР

Популярные статьи

Вчера, 16:50Fun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

3 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

3 апреляTravel

Небо над Европой с разницей в год: появилось захватывающее видео

3 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

3 апреляШоу-бизнес

Почему Анастасию Заворотнюк обвиняют во лжи: все, что нужно знать о болезни актрисы

3 апреляFun

"Извини, это первый раз": повара в Италии приготовили российскому врачу украинский борщ, фото

3 апреляШоу-бизнес

Эдди Мерфи – 59! ТОП-5 лучших ролей голливудского актера

3 апреляШоу-бизнес

День рождения Анастасии Заворотнюк: как складывалась жизнь звезды "Моей прекрасной няни"

2 апреляТехно

Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи

2 апреляWellness

Березовый сок: действительно ли он полезен для здоровья

2 апреляFun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

2 апреляFun

Конфуз в прямом эфире: в сюжет журналистки неожиданно вмешался отец

2 апреляWellness

Как очистить и оздоровить легкие: врач перечислила 7 очень важных продуктов

2 апреляEvents

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

2 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

2 апреляFun

Не собаки: ученые выявили самых уязвимых к COVID-19 домашних животных

Новости партнеров

Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Сырная намазка вместо масла: сделали за 10 минут из творога
Сырная намазка вместо масла: сделали за 10 минут из творога
Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)
Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)
Стакан кефира и немного сыра: десерт к чаю уже готов
Стакан кефира и немного сыра: десерт к чаю уже готов
Каких пассажиров в аэропорту всегда проверяют дважды
Каких пассажиров в аэропорту всегда проверяют дважды
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Ученые: коронавирус уничтожается 40-градусным раствором спирта
Ученые: коронавирус уничтожается 40-градусным раствором спирта
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно