Кэти Перри обрушилась с критикой на Меган Маркл

Певице не понравилось свадебное платье жены принца Гарри

Кэти Перри. Фото: AFP

Известная скандальная певица Кэти Перри, которая посетила Бал Института костюма или Met Gala в весьма экстравагантном образе, раскритиковала свадебное платье Меган Маркл.

Певица считает, что жена принца Гарри в такой особенный день могла бы выглядеть лучше. Маркл уступила своим свадебным платьем Кейт Миддлтон, которая вышла замуж 7 лет назад. Перри отметила, что Меган нужно было посетить еще одну примерку, чтобы платье лучше облегало фигуру невесты.

Можно было бы списать на зависть Кэти, ведь с каждым днем принцев все меньше и на всех женщин их не хватит. Но певица говорит, что обожает жену принца Гарри и очень за нее рада, ведь сама скоро выйдет замуж за актера Орландо Блума.

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Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум несколько раз расставались и возобновляли отношения. Но в этот раз, похоже, у пары все серьезно. После продолжительных слухов о том, что Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе, последовала новость о том, что они обручены. Теперь же говорят, что они вскоре поженятся. Сама певица уже не раз неоднозначно намекала на это. Официально пока никаких заявлений не было.