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Кэти Перри снова оказалась в центре скандала

Известную певицу обвинили в распутном поведении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Кэти Перри
Кэти Перри
Фото: Getty Images

Не прошло и недели, как суд присяжных в США вынес приговор Кэти Перри за плагиат песни Dark Horse, как популярная певица оказалась снова в центре скандала.

Смотрите видео о рекорде Кэти Перри в YouTube:

На этот раз, как пишет издание Variety, Кэти Перри обвиняют в распутном поведении. Дело в том, что в 2012-м году американская звезда, по словам начинающего актера и модели Джоша Клосса, вела себя слишком откровенно по отношению к нему. Инцидент произошел на дне рождения их общего знакомого, где Кэти Перри публично стянула с него брюки. 

"Это была вечеринка по случаю дня рождения Джонни Вуека. Я когда увидел ее, мы обнялись, потому что она все еще была моей любовью. Но когда я повернулся, чтобы представить ей мою подругу, она стянула с меня мои брюки и нижнее белье, чтобы продемонстрировать своим друзьям и всем присутствующим мои гениталии. Можете себе представить, каким жалким и смущенным я себя чувствовал?", – откровенно признался актер. 

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Также Джош отметил, что долгое время молчал об этом из-за смущения. Ко всему, представители Кэти Перри запрещали публично ему высказываться касательно этой ситуации. 

Джош Клосс
Джош Клосс
Фото: Getty Images

"Я говорю сейчас это, чтобы сказать, что женщины, у которых есть власть, так же отвратительны, как и мужчины. Признаться в том, что кто-то так жестоко с тобой обращался, было трудно, и это заняло у меня так много времени. Я мог бы поднять этот вопрос миллион раз, но много кто бы подумал, что я делаю это ради собственной выгоды. Но я не преследую корыстных целей", – сообщил Клосс.

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

Также до этого проверенные источники утверждали, что пара не спешит с церемонией и хочет насладиться отношениями до церемонии бракосочетания. 

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Источник: Variety
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