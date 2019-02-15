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Кэти Перри выходит замуж за Орландо Блума

Орландо Блум сделал предложение руки и сердца Кэти Перри в День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Кэти Перри выходит замуж за Орландо Блума
Кэти Перри выходит замуж за Орландо Блума
Фото: Getty Images

В День святого Валентина мужчины не только мило поздравляют с праздником своих любимых, но и совершают серьезные поступки. Как, к примеру, Орландо Блум. Актер сделал предложение возлюбленной – певице Кэти Перри, которая ответила согласием.

Так, звездная пара помолвилась 14 февраля. О радостном событии сообщила Кэти Перри на своей странице в Instagram. Певица опубликовала фото, на котором позирует с кольцом на безымянном пальце, и подписала его: "Full Bloom".

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Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото: instagram.com/katyperry

Отметим, Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться в 2016 году, однако вкоре расстались. Пауза оказалась недолгой – возлюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. Когда и где состоится свадьба звездной пары – пока не сообщается.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус "неприлично" поздравила Лиама Хемсворта с Днем святого Валентина, опубликовав эпатажное фото.

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