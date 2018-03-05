Кэтрин Зета-Джонс ревнует Майкла Дугласа к Шэрон Стоун

Четверть века назад Шэрон Стоун и Майкл Дуглас вместе снялись в эротическом триллере "Основной инстинкт". Любовные сцены с участием актеров выглядели так убедительно, что у многих сложилось впечатление, будто они в обычной жизни встречаются. Слухи об их тайном романе упорно муссировались в начале 1990-х, однако представители Дугласа все отрицали. Актер в то время был женат на Диандре Лукер. Годы спустя Дуглас, за которым закрепилась слава ловеласа, развелся с Лукер и женился на Кэтрин Зете-Джонс.

Кэтрин по-прежнему ревнует Майкла. На днях издание National Enquirer сообщило о том, что 48-летняя Кэтрин была совсем не в восторге, когда узнала, что 73-летний Майкл хочет сняться с 59-летней Шэрон Стоун в одном фильме. "Кэтрин сделает все возможное, чтобы Майкл отказался от участия в проекте. Меньше всего ей хочется бороться с такой сексапильной соперницей, как Шэрон. Кэтрин до сих пор не дает покоя невероятная химия между ее мужем и коллегой по ‘‘Основному инстинкту’’", — уверяет инсайдер.

Напомним, Майкл Дуглас рассказал, что пережил, когда чуть не умер.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своем отношении к пластике и к другим современным косметическим средствам по поддержанию молодости.