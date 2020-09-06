Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы

Звезда считает, что сегодня слово "актриса" считается унизительным

51-летняя Кейт Бланшетт, снявшаяся в мини-сериале "Миссис Америка" с Сарой Полсон, считает, что слово "актриса" в настоящее время – унизительное. Звезда фильмов "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Властелина колец" попросила называть ее не "актриса", а "актер", пишет CNN.

Громкое заявление Кейт Бланшетт сделала в день открытия 77-го Венецианского фестиваля, где она возглавила жюри.

Дело в том, что организаторы Берлинского кинофестиваля решили вручать только гендерно-нейтральные награды, отказавшись от номинаций "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Вместо этого артисты будут получить статуэтки за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Кейт поддержала это решение, сказав следующее: "Это не политическое заявление, но я всегда называла себя "актером". Я принадлежу к тому поколению, где слово "актриса" всегда использовалось в уничижительном значении. Поэтому я претендую на другой статус".

В качестве примера знаменитость привела итальянское слово "маэстро", к которому нельзя подобрать феминитив.

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