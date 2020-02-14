Кейт Хадсон умилила сеть снимком с ребенком и поздравила поклонников с Днем влюбленных

На снимках видно, что актриса в хорошей форме

Актриса Кейт Хадсон Фото: Getty Images

Голливудская актриса Кейт Хадсон, которая стала мамой в третий раз, поделилась семейными фотографиями. На этот раз звезде удалось сделать фото с маленькой дочкой Роуз.

Смотрите подробности о рождении ребенка Кейт Хадсон:

40-летняя актриса хотя и взяла паузу в творческой карьере, однако не забывает радовать поклонников моментами из личной жизни. На своей странице в Instagram мама часто делится семейными кадрами. На днях она опубликовала два нежных фото с младшей дочерью Рани Роуз.

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Сейчас Кейт воспитывает двух дочерей и сына, которых часто показывает в своем микроблоге. Недавно ей удалось сделать снимок с годовалой дочкой Роуз. На фото звездная мама позирует в желтом халате и с хвостиком на голове. Маленькая Роуз одета в платье с цветочным принтом. Волосы девочки собраны в красивую прическу. Мама и дочь мыло улыбаются.

INSTAGRAM

"Мое утреннее солнышко. В таком платье с прической может отправляться на Оскар", – подписала публикацию Хадсон.

Также актриса успела поздравить всех с Днем святого Валентина.

INSTAGRAM

Напомним, что Кейт Хадсон вышла первый раз в свет в скором времени после родов.

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