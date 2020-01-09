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Кейт Миддлтон — 38: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

Сегодня, 9 января, супруга принца Уильяма отмечает свой день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Сегодня, 9 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон празднует свое 38-летие. Сегодня.Lifestyle собрали самые интересные факты из жизни герцогини Кембриджской, о ее детстве, юности, увлечениях и супружестве с принцем Уильямом.

Зачем принц Уильям планирует обновить обеты с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

Детство и юность Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон родилась в 1982 году, в небольшом городке Рединг в семье стюардессы и пилота British Airways, Майкла и Кэрол Миддлтон. Мать Кейт родилась в 1955 году. Ее предки – семья Гаррисон – представители рабочего класса. Они были шахтерами в графстве Дарем.

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Отец Кейт родился в 1949 году. Его семья происходит из Лидса, графство Уэст-Йоркшир. Бабушка Кейт по отцовской линии, Оливия, принадлежала к роду Люптон, члены которого славились коммерческой деятельностью и работой в городских службах.

Майкл и Кэрол Миддлтон
Майкл и Кэрол Миддлтон
Фото: Getty Images

В период с мая 1984 года по сентябрь 1986 года семья Миддлтон жила в Амнаме, штат Иордании, где ее отец Майкл работал в British Airways. Кэтрин – не единственный ребенок в семьей. У герцогини Кембриджской также есть младший брат Джеймс и сестра Пиппа, которая осенью 2017 года впервые стала мамой.

Пиппа и Джеймс Миддлтон
Пиппа и Джеймс Миддлтон
Фото: Getty Images

Когда семья вернулась в Беркшир в 1986 году, четырехлетняя Кейт посещала школу Святого Эндрю. Затем она поступила в Малборо-колледж, школу-интернат в Уилтшире, где получала "пятерки" по математике и искусству, а по английскому у герцогини была твердая "четверка". Будущая герцогиня изучала историю искусств в Сент-Эндрюсском университете до 2005 года. В 2005 году она окончила университет, получив диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности "история искусств".

Хобби и увлечения Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон с самого детства увлекается спортом. Герцогиня Кембриджская – большая поклонница тенниса, парусного спорта, хоккея, лыжных гонок и других активных видов спорта. В колледже Кейт стала капитаном женской команды по хоккею. В 2015 году она добавила в копилку своих хобби еще одно необычное занятие – дайвинг, и даже получила сертификат дайвера от профессиональной ассоциации дайвинг-инструкторов (PADI).

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Кроме спорта Кейт обожает прогулки, рисование и фотографию. Будущая герцогиня Кембриджская даже "подрабатывала" фотографом у своих родителей, делая изображения для их сайта доставки праздничных украшений Party Pieces. А также супруга принца Уильяма часто делает фотопортреты своих детей и супруга.

Принц Уильям с детьми
Принц Уильям с детьми
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Также стоит отметить, что Кейт – поклонница популярного британского сериала "Аббатство Даунтон" и даже посещала его съемочную площадку.

Знакомство и отношения с принцем Уильямом

С принцем Уильямом Кейт познакомилась в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в шотландской области Файф. Сначала они были в общем кругу друзей, их романтические отношения завязались не сразу.

Кейт Миддлтон принц Уильям
Кейт Миддлтон принц Уильям
Фото: Getty Images

Из-за давления со стороны общественности и прессы, из-за того, что Кейт – простолюдинка, в 2007 году появились слухи о расставании пары, вскоре оказавшиеся правдой. Но, к счастью, они возобновили отношения и сейчас – счастливые родители троих очаровательных детей. Ходят слухи, что Кейт беременна в четвертый раз.

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу
Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Интересные факты о Кейт Миддлтон

  • Герцогиня Кембриджская стала одной из самых влиятельных персон в мире по версии журнала Time в 2012 и в 2013 годах.
  • В детстве у Кейт было прозвище "Пищалка" (Squeak).
  • Кейт Миддлтон старше принца Уильяма на 6 месяцев
  • В школьной пьесе Кейт сыграла главную роль прекрасной девушки, за которой ухаживал принц-блондин по имени Уильям.
  • Герцогиня Кембриджская предпочитает готовить сама и даже посещает кулинарные курсы. Она также отказалась от няни на полный день и сама отвозит детей в школу.
  • У герцогини есть родственники с не очень хорошей репутацией – дядя Гэри Голдсмит, отбывавший тюремное наказание за хранение наркотиков, и троюродная сестра – стриптизерша, выступающая под именем Катрина Дарлинг.
  • На голове герцогини есть три шрама.

Напомним, ранее супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни и воспитании детей.

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